Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης
Έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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- Από 14 Σεπτεμβρίου έως 26 Οκτωβρίου θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω ασφαλτικών εργασιών.
- Στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα προς Λαμία, θα αποκλειστούν πέντε λωρίδες εξυπηρέτησης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες.
- Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο από τις 07:00 έως τις 17:00.
- Η Νέα Οδός έχει λάβει μέτρα για την ασφάλεια και ενημέρωση των οδηγών με προσωρινές σημάνσεις.
- Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τη σήμανση και να επιδεικνύουν προσοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα τεθούν σε εφαρμογή στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.
Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 07:00 έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 στις 20:00, για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών (32,355ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα παραμείνουν αποκλεισμένες πέντε λωρίδες εξυπηρέτησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες.
Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα υλοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.