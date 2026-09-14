Η Κίνα ετοιμάζεται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στην πυρηνική ενέργεια

Η Κίνα ρίχνει χιλιάδες τόνους σκυροδέματος για να χτίσει το ενεργειακό μέλλον της και ταυτόχρονα να στείλει ένα σαφές μήνυμα στις ΗΠΑ. Στην επαρχία Σαντόνγκ, οι εργασίες στον δεύτερο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού Zhaoyuan αποτυπώνουν σε πραγματικό μέγεθος την τεράστια κλίμακα του κινεζικού σχεδιασμού.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος ενός ακόμη μεγαλύτερου προγράμματος, με έξι συνολικά αντιδραστήρες τύπου Hualong One. Πρόκειται για τεχνολογία κινεζικής σχεδίασης, την οποία το Πεκίνο θέλει να καταστήσει βασικό όπλο όχι μόνο για την κάλυψη των δικών του ενεργειακών αναγκών, αλλά και για την επέκταση της παρουσίας του στην παγκόσμια αγορά πυρηνικής ενέργειας.

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