Eργοστάσιο λειτουργεί μόνο 70 ημέρες το χρόνο:Πουλάει προϊόν που υπάρχει σε χιλιάδες σούπερ μάρκετ

Περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από την Πάρμα, στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας, το εργοστάσιο της Mutti, το μεγαλύτερο από τις τρεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, συγκεντρώνει μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου σχεδόν το σύνολο της παραγωγικής του δραστηριότητας, παράλληλα με τη συγκομιδή της τομάτας στην περιοχή της Emilia-Romagna.

Ιδρυμένη στα τέλη του 19ου αιώνα, η εταιρεία είχε συνολικά έσοδα 14 εκατομμύρια ευρώ το 1994 και έφτασε τα 118 εκατομμύρια δεκαπέντε χρόνια μετά, ενώ το 2025 τα έσοδά της ανήλθαν σε 777 εκατομμύρια ευρώ, με το 60% να προέρχεται από τις διεθνείς αγορές και τη Γαλλία να αποτελεί τον κύριο εξαγωγικό της προορισμό.

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