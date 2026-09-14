Αίγινα - νεκρή λουόμενη: «Η μόνη καθυστέρηση ήταν 5-6 λεπτά που έκανε ο γιατρός να πάει στο ΚΥ»

Snapshot Η καθυστέρηση για την άφιξη του ασθενοφόρου στην Αίγινα ήταν μόλις 5-6 λεπτά λόγω της μετάβασης του γιατρού στο Κέντρο Υγείας.

Το περιστατικό συνέβη στην παραλία Κλήμα, όπου η λουόμενη βρέθηκε χωρίς αισθήσεις και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης δεν επανήλθε.

Λουόμενοι που ήταν γιατροί και απινιδωτής χρησιμοποιήθηκαν στην προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς όμως επιτυχία.

Η γυναίκα είχε σοβαρό ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, το οποίο γνώριζαν τα μέλη της οικογένειάς της που ήταν παρόντα.

Οι συγγενείς της δεν εξέφρασαν παράπονα για την αντιμετώπιση του περιστατικού από το Κέντρο Υγείας και το ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός μίλησε για τον θάνατο λουόμενης σε παραλία της Αίγινας και για την καταγγελία ότι καθυστέρησε να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Ο κύριος Ροϊλός, μιλώντας για τον τραγικό χαμό της λουόμενης στην παραλία Κλήμα της Αίγινας ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κάποια σοβαρή καθυστέρηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πεντάλεπτο που «χάθηκε» δεν ήταν καταλυτικό για την τραγική έκβαση της υπόθεσης.

«Η μόνη καθυστέρηση που προέκυψε ήταν αυτή που του γιατρού ετοιμότητας, ο οποίος έκανε 5-6 λεπτά για να μεταβεί στο Κέντρο Υγείας και να ξεκινήσει το ασθενοφόρο» είπε μιλώντας στο Action 24 και πρόσθεσε: «Στις 13:05 ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας ότι υπάρχει γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις σε παραλία. Κλήθηκε ο γιατρός που ήταν στο Κέντρο Υγείας. Σε 5 λεπτά ξεκίνησε το ασθενοφόρο. Έφτασε στις 13:40, μπήκε η γυναίκα στο ασθενοφόρο και ήταν άσφυγμη. Της έκανε ΚΑΡΠΑ ο γιατρός καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Υπήρχαν λουόμενοι που ήταν γιατροί κι έπεσαν πάνω της, προσπάθησαν να την επαναφέρουν, υπήρχε κι απινιδωτής που χρησιμοποιήθηκε αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να την επαναφέρουν».

Ο κ. Ροϊλός ξεκαθάρισε ότι «η μόνη καθυστέρηση, ήταν 5-6 λεπτά που έκανε ο γιατρός ετοιμότητας να πάει στο ΚΥ για να φύγει το ασθενοφόρο. Είναι μακριά η παραλία, και δεν είναι και δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Οι κόρες της γυναίκας κι ο γαμπρός της, που ήταν εκεί, δεν εξέφρασαν κανένα παράπονο προς εμάς. Όπως μας ενημέρωσαν οι κόρες της, η γυναίκα είχε ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας σοβαρό, το γνώριζαν. Κι όταν έγινε το περιστατικό κατάλαβαν τι είχε συμβεί...»