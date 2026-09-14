Μπιλ Κλίντον: Γιατί η CIA του είπε να μην εξοντώσει τον Μπιν Λάντεν πριν από την 11η Σεπτεμβρίου

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον αποκάλυψε σε ραδιοφωνική εκπομπή  ότι η CIA εγκατέλειψε το σχέδιο εξόντωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν πριν από την 11η Σεπτεμβρίου.

Νατάσα Παυλοπούλου

Μπιλ Κλίντον: Γιατί η CIA του είπε να μην εξοντώσει τον Μπιν Λάντεν πριν από την 11η Σεπτεμβρίου
NEWSBOMB
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  • Η CIA ακύρωσε σχέδιο εξόντωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν πριν από την 11η Σεπτεμβρίου λόγω φόβου για απώλειες αθώων πολιτών.
  • Ο Μπιλ Κλίντον είχε εξουσιοδοτήσει την CIA να προσπαθήσει να συλλάβει ή να εξοντώσει τον Μπιν Λάντεν πριν τις τρομοκρατικές επιθέσεις.
  • Ο πρώην πρόεδρος γνώριζε αμέσως ότι ο Μπιν Λάντεν ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου την ώρα που συνέβαιναν.
  • Ο Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε σε επιδρομή των US Navy SEALs το 2011 υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα.
  • Ο Κλίντον θεωρεί πιθανό να υπάρξει νέα τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Υόρκη και τονίζει την ανάγκη μόνιμης ετοιμότητας για την εθνική ασφάλεια.
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Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον αποκάλυψε χθες ότι η CIA εγκατέλειψε ένα σχέδιο για την εξόντωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, υπό τον φόβο ότι αθώοι πολίτες θα μπορούσαν να πεθάνουν εάν η επικίνδυνη επιχείρηση αποτύγχανε. Ο Κλίντον, 80 ετών σήμερα, μίλησε για το σκεπτικό της υπηρεσίας κατασκοπείας κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης στην εκπομπή "Cats Roundtable" του WABC με τον παρουσιαστή Τζον Κατσιματίδη - και αναλογίστηκε πώς "αμέσως" γνώριζε ότι ο ηγέτης της Αλ Κάιντα ήταν υπεύθυνος για τις τρομοκρατικές επιθέσεις, ενώ τις έβλεπε να εκτυλίσσονται.

«Είχα εξουσιοδοτήσει τη CIA να προσπαθήσει να τον εξοντώσει», είπε ο Κλίντον στον Κατσιματίδη, προσθέτοντας ότι είπε στην υπηρεσία ότι θα ήταν καλό να συλληφθεί ζωντανός ο Μπιν Λάντεν, αλλά η κύρια προτεραιότητα ήταν να τον σταματήσουν. «Φοβόμουν και ήμουν θυμωμένος επειδή προσπαθήσαμε να τον συλλάβουμε νωρίτερα, και η CIA την τελευταία στιγμή ακύρωσε το σχέδιο που πίστευα ότι θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει», είπε ο πρώην Δημοκρατικός πρόεδρος.

«Αλλά φοβήθηκαν ότι αν αστοχούσαν, θα σκότωναν πολλούς αθώους πολίτες. Δεν ήθελαν να αναλάβουν το ρίσκο. Δεν τους αμφισβήτησα, αλλά νομίζω ότι, στο τέλος, [ο Μπιν Λάντεν] ήταν αποφασισμένος να κάνει αυτό που έκανε, και είχε πολλά χρήματα και πολλές δυνατότητες», είπε ο Κλίντον. «Μακάρι να είχαμε κάνει ακόμα περισσότερα για να τον πιάσουμε. Πάντα πίστευα ότι ήταν η μεγαλύτερη απειλή μας... Ήθελα να τον πιάσω και έκανα ό,τι μπορούσα για να το κάνω αυτό», είπε.

Ο Κλίντον θυμήθηκε επίσης ότι γνώριζε ότι ο Μπιν Λάντεν ήταν πίσω από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μόλις είδε το δεύτερο αεροπλάνο να χτυπά τους Δίδυμους Πύργους στην τηλεόραση, θυμούμενος ότι ο εγκέφαλος της τρομοκρατίας σχεδίαζε εδώ και καιρό να χτυπήσει το αμερικανικό έδαφος.

«Εκείνη την εποχή, ήμουν στην Αυστραλία. Η Χίλαρι ήταν στην Ουάσινγκτον. Αλλά η κόρη μας ήταν στο Κάτω Μανχάταν και ανησυχούσαμε θανάσιμα για αυτήν. Ήταν από τις χιλιάδες ανθρώπους που τους είπαν να περπατήσουν βόρεια. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί της», είπε ο Κλίντον στον Κατσιματίδη.

«Έβλεπα τηλεόραση στην Αυστραλία όταν χτύπησε το δεύτερο αεροπλάνο. Αμέσως είπα ότι ο Μπιν Λάντεν το έκανε αυτό. Όλοι με κοίταξαν και είπαν: "Πώς το ξέρεις αυτό;" Είπα: "Επειδή οι μόνοι αντίπαλοι που έχουμε με την ικανότητα να το κάνουν αυτό είναι το Ιράν και ο Μπιν Λάντεν", θυμήθηκε.

«Και οι Ιρανοί δεν θα το έκαναν επειδή θα μπορούσαμε να τους εξαλείψουμε από προσώπου Γης αμέσως. Και ο Μπιν Λάντεν είναι κρυμμένος σε μια σπηλιά στο Αφγανιστάν». Ήξερα απλώς ότι έπρεπε να είναι αυτός. Ήξερα επίσης ότι σχεδίαζε να κάνει αυτό που έκανε για να μας χτυπήσει εδώ και πολύ καιρό».

Ο Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε αργότερα σε μια στοχευμένη, μυστική επιδρομή στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν, απο μέλη των US Navy SEALs στις 2 Μαΐου του 2011, υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα. Ο Κλίντον πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι είναι πιθανό η Νέα Υόρκη να αντιμετωπίσει μια άλλη τρομοκρατική επίθεση, αλλά υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ καλύτερα προετοιμασμένες» για μια επίθεση αυτής της κλίμακας.

««Θεωρώ ότι είναι απολύτως πιθανό και οφείλουμε να παραμένουμε σε εγρήγορση, συγκεντρώνοντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία», δήλωσε ο Κλίντον σχετικά με το ενδεχόμενο η Νέα Υόρκη να αποτελέσει ξανά στόχο τρομοκρατικής επίθεσης. «Παρά το γεγονός ότι είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι σε σχέση με το παρελθόν, αρκεί ένα και μόνο λάθος για να συμβεί το μοιραίο. Γι' αυτό, η ετοιμότητα πρέπει να αποτελεί μόνιμο πυλώνα της εθνικής μας ασφάλειας», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Όταν ηγείσαι μιας χώρας, ο στόχος σου είναι να πετύχεις σπουδαία πράγματα και να αποτρέψεις μεγάλες καταστροφές. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα και εκεί πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε ξανά την ενότητά μας».»

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