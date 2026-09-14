Επένδυση 80 εκατ. ευρώ στη βιοτεχνολογία από την ELPEN

Το πρώτο ολοκληρωμένο πάρκο βιοτεχνολογίας στη ΝΑ Ευρώπη δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τις διεθνείς επενδύσεις.

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Επένδυση 80 εκατ. ευρώ στη βιοτεχνολογία από την ELPEN
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Η ELPEN δημιούργησε το Athens LifeTech Park (ALTP), το πρώτο ολοκληρωμένο πάρκο βιοτεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στα Σπάτα Αττικής. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 72 εκατ. ευρώ αποτελούν ίδια κεφάλαια της ELPEN και 8 εκατ. ευρώ προέρχονται από επενδυτικά κίνητρα και ενισχύσεις του Ελληνικού Κράτους.

Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος της ELPEN, ύψους 380 εκατ. ευρώ έως το 2030, και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα μιας στρατηγικής έξι δεκαετιών: από την παραγωγή και την έρευνα στην Ελλάδα, στη δημιουργία υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός διεθνώς συνδεδεμένου οικοσυστήματος βιοεπιστημών.

Για την ELPEN, το ALTP εκφράζει μια στρατηγική που διατρέχει ολόκληρη την ιστορία της εταιρείας: να παράγει στην Ελλάδα, να επενδύει στην Ελλάδα και να δημιουργεί από την Ελλάδα δυνατότητες με διεθνή προοπτική. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, πως η εταιρεία επανεπενδύει ετησίως πάνω από το 15% του κύκλου εργασιών της στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και εξάγει σε περισσότερες από 90 χώρες. Την ολοκλήρωση της επένδυσης σηματοδότησε η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις εγκαταστάσεις του Athens LifeTech Park, παρουσία Υπουργών της Κυβέρνησης και εκπροσώπων της διεθνούς επενδυτικής, φαρμακευτικής, επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας.

O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του, σημείωσε: «Το Athens LifeTech Park δεν είναι απλά ένας πολύ όμορφος χώρος στον οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα, ένας χώρος υποδοχής startup επιχειρήσεων, ένα συνεδριακό κέντρο. Είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια "γέφυρα" μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα βιοτεχνολογίας, το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και το οποίο θα μπορεί να δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές. Αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό της πολύ μεγάλης προόδου, την οποία έχει καταφέρει να κατακτήσει η χώρα μας, αλλά και της προσήλωσης των επενδυτών της ELPEN στην υλοποίηση μιας όντως εντυπωσιακής και εμβληματικής επένδυσης.»

Ο Θεόδωρος Τρύφων, Διευθύνων Σύμβουλος της ELPEN και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, δήλωσε: «Η ELPEN έχει επιλέξει εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια να παράγει, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους. Το Athens LifeTech Park είναι η επόμενη έκφραση αυτής της επιλογής και, ταυτόχρονα, ένα από τα μεγαλύτερα ρίσκα που έχουμε αναλάβει. Επενδύσαμε 80 εκατ. ευρώ, καθώς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα: από μια ισχυρή παραγωγική φαρμακευτική βάση σε μια χώρα που συμμετέχει πιο ενεργά στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη βιοτεχνολογική καινοτομία. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται συνέπεια, μακροπρόθεσμη πολιτική και ένα περιβάλλον που επιβραβεύει την παραγωγική επένδυση και την ανάληψη ρίσκου. Δημιουργούμε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και προοπτικές στους νέους, ώστε να επιστρέψουν και να μείνουν στην Ελλάδα.»

Η Ελένη Πενταφράγκα, CEO του Athens LifeTech Park και Chief Strategy Officer της ELPEN, δήλωσε: «Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, ισχυρή φαρμακευτική βάση και σημαντικές δυνατότητες. Αυτό που θέλαμε να κατανοήσουμε όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το Athens LifeTech Park ήταν τι λείπει, ώστε αυτή η δυναμική να μεταφράζεται συστηματικότερα σε βιοτεχνολογική καινοτομία. Εντοπίσαμε τρεις κρίσιμες ανάγκες: εξειδικευμένη υποδομή, κεφάλαιο υψηλού ρίσκου και ένα ισχυρότερο οικοσύστημα που συνδέει την έρευνα με την επιχειρηματικότητα, τη βιομηχανία και τους επενδυτές. Το Athens LifeTech Park δημιουργήθηκε ως μια έμπρακτη απάντηση σε αυτές τις ανάγκες, με έναν τελικό στόχο: να βοηθά την καλή επιστήμη να προχωρά προς την ανάπτυξη νέων θεραπειών για τους ασθενείς.»

Τρεις πυλώνες λειτουργίας

Το Athens LifeTech Park αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

  • Biotech Incubator: εργαστηριακές υποδομές, εξοπλισμός, τεχνογνωσία και δίκτυο συνεργατών για early-stage εταιρείες βιοτεχνολογίας.
  • Preclinical & Clinical CRO: εξειδικευμένες υπηρεσίες προκλινικής και κλινικής έρευνας για εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Education & Conference Centre: εκπαίδευση, επιστημονική ανταλλαγή και ανάπτυξη της κοινότητας που υποστηρίζει το οικοσύστημα του Πάρκου.

Το Πάρκο τελεί υπό την ηγεσία του Κλεάνθη Ξανθόπουλου, PhD, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και της Ελένης Πενταφράγκα, CEO του ALTP και Chief Strategy Officer της ELPEN. Φιλοδοξία του είναι να εξελιχθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένο κόμβο καινοτομίας στις επιστήμες ζωής με έδρα την Ελλάδα, προωθώντας την ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων μέσα από την επιστημονική αριστεία και τη συνεργασία.

Η λειτουργία του Athens LifeTech Park αναμένεται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, να ενισχύσει την προσέλκυση διεθνών εταιρειών R&D και επενδυτικών κεφαλαίων και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Ελλάδας ως προορισμού για έρευνα στις επιστήμες ζωής. Παράλληλα, δημιουργεί νέες δυνατότητες για το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό και ισχυρότερους δεσμούς με τη διεθνή επιστημονική διασπορά.

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