Ταϊλάνδη: Τουρίστας ξύπνησε με μία… κόμπρα στον λαιμό του – «Ο χειρότερος εφιάλτης κάθε ταξιδιώτη»

Ζευγάρι που πήγε ταξίδι αναψυχής στην Ταϊλάνδη, έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στο δωμάτιο που είχαν νοικιάσει

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ζευγάρι που διέμενε σε ξενοδοχείο στο Κράμπι της Ταϊλάνδης, ξύπνησε και διαπίστωσε ότι μία κόμπρα γλιστρούσε πάνω από τον λαιμό τους ενώ κοιμούνταν, σε ένα περιστατικό που έγινε viral και επανέφερε το ζήτημα των προειδοποιήσεων για την ασφάλεια των ταξιδιωτών σε τροπικά καταλύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 27ης Μαρτίου. Ξαφνικά, ένας από τους ενοίκους πετάχτηκε έξω από το δωμάτιο φωνάζοντας ότι υπήρχε φίδι στο κρεβάτι.

Ο άλλος ένοικος, ακόμη μισοκοιμισμένος, αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για εφιάλτη. Δευτερόλεπτα αργότερα, διαπιστώθηκε τι ακριβώς συνέβη: Μία μεγάλη μαύρη κόμπρα βρισκόταν στο δωμάτιο, σφυρίζοντας καθώς κινείτο πάνω στο κρεβάτι.

«Φίδι… Πέρασε πάνω από τον λαιμό μου», είπε ο πανικόβλητος ένοικος.

Κανένας από τους δύο δεν δέχτηκε δαγκωνιά. Το viral βίντεο που ακολούθησε κατέγραψε έναν επαγγελματία χειριστή να φτάνει για να απομακρύνει το ερπετό από πίσω και κάτω από το κρεβάτι. Η κόμπρα, μήκους περίπου 1,5 μέτρου, ήταν εμφανώς ανήσυχη και επιτέθηκε αμυντικά όταν την πλησίασαν.

Το βίντεο του Καννουτακόρν Ουτταρανακρόν συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, με τους χρήστες να χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως τον χειρότερο εφιάλτη κάθε ταξιδιώτη.

Πολλοί προέτρεψαν τους τουρίστες να ελέγχουν προσεκτικά τα δικά τους δωμάτια, ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία κοντά σε δάση ή αδόμητες περιοχές, ένα συνηθισμένο περιβάλλον σε γραφικούς προορισμούς της Ταϊλάνδης όπως το Κράμπι, όπου η πυκνή ζούγκλα συνορεύει με πολλά θέρετρα.

Οι εισβολές φιδιών σε ξενοδοχεία και ξενώνες είναι σπάνιες αλλά όχι άγνωστες στο τροπικό κλίμα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Κόμπρες, πύθωνες και άλλα είδη εισέρχονται περιστασιακά σε κτήρια κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού ή όταν οι φυσικοί τους βιότοποι διαταράσσονται από κατασκευές ή πλημμύρες.

Η Ταϊλάνδη φιλοξενεί περισσότερα από 200 είδη φιδιών, περίπου 60 από τα οποία είναι δηλητηριώδη, ενώ τα νοσοκομεία της χώρας αντιμετωπίζουν εκτιμώμενα 7.000 έως 8.000 περιστατικά δαγκώματος φιδιού κάθε χρόνο.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν όποιον συναντήσει φίδι σε εσωτερικό χώρο να παραμείνει ψύχραιμος, να κρατήσει απόσταση και να καλέσει επαγγελματική βοήθεια αντί να προσπαθήσει να το χειριστεί.

Ο εθνικός αριθμός επείγουσας ιατρικής βοήθειας της Ταϊλάνδης είναι το «1669». Τα περισσότερα δηλητηριώδη είδη φιδιών στη χώρα προστατεύονται από τον νόμο και ο ακατάλληλος χειρισμός τους μπορεί να αποβεί μοιραίος.

Το Κράμπι, στις ακτές της Θάλασσας Ανταμάν, προσελκύει περίπου έξι εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, καθιστώντας το έναν από τους δημοφιλέστερους παραθαλάσσιους προορισμούς της χώρας. Η ελκυστικότητα οφείλεται στην εγγύτητα σε παρθένα νησιά και σε ασβεστολιθικούς σχηματισμούς καλυμμένους με ζούγκλα, το ίδιο φυσικό τοπίο που περιστασιακά φέρνει την άγρια ζωή επικίνδυνα κοντά στους τουρίστες.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από πότε ισχύει το νυχτερινό ωράριο στο ηλεκτρικό ρεύμα – Οι ώρες με μειωμένες τιμές

17:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Novibet: Χτύπα το κουδούνι του House of Witches!

17:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ποιος είναι ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι - Το παιδί-θαύμα της Formula 1

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 59χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ 4ος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Έκπτωση έως 50% σε εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς - Αναλυτικά οι εκπτώσεις που ισχύουν

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία λέει ότι μπλόκαρε το ισραηλινό σχέδιο στρατολόγησης Κούρδων για τον πόλεμο στο Ιράν

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 130 παραβάσεις σε 48 ώρες «έπιασαν» οι κάμερες στους δρόμους της Αττικής – Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια»

17:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μητσοτάκης για ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών: «Απαντούμε ουσιαστικά, με πράξεις, σε ένα αίτημα δεκαετιών»

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το ακρωτηριασμένο πόδι σε ερημική παραλία της Καλιφόρνια ανήκε σε αγνοούμενο τραπεζίτη από το 1999

17:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος για τις δηλώσεις μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

16:58TRAVEL

Αλόννησος: Στο επίκεντρο των διεθνών μέσων η αυθεντικότητα του νησιού των Σποράδων

16:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δικαίωση Τυχεροπούλου: Το δικαστήριο ακυρώνει την καθαίρεση και διατάσσει επανατοποθέτηση

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τουρίστας ξύπνησε με μία… κόμπρα στον λαιμό του – «Ο χειρότερος εφιάλτης κάθε ταξιδιώτη»

16:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης στο συνέδριο του CNN Greece: Παράδειγμα προς μίμηση η Ελλάδα στις τεχνολογίες διττής χρήσης

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Banksy: Απέκτησε ταυτότητα και ζωή ο μυστηριώδης καλλιτέχνης - Γάμος με μόλις 100 δολάρια

16:44ΚΟΣΜΟΣ

«Τρικλοποδιά» Ιράν σε ΗΑΕ: Στόχευσαν τον αγωγό πετρελαίου Χαμπσάν–Φουτζάιρα

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και χιόνι στα ορεινά φέρνει η κακοκαιρία Erminio – Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Αποφασισμένες να πάρουν τον έλεγχο οι ΗΠΑ - Τι θα κάνουν Ιράν και Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για influencer που ανήρτησε στιγμιότυπα από την κηδεία της κόρης της στα social media

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στου Ζωγράφου: Τι υποστήριζε ο 54χρονος πριν τον εντοπισμό των σορών της μητέρας και τις αδελφής του - Νέες μαρτυρίες στο Newsbomb

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα - Ο σωματοφύλακας και ο μυστηριώδης θάνατος

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τουρίστας ξύπνησε με μία… κόμπρα στον λαιμό του – «Ο χειρότερος εφιάλτης κάθε ταξιδιώτη»

15:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ένοχος ο Φλώρος: Του επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων ετών για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου μέσα στη Βουλή

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ 4ος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν

16:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δικαίωση Τυχεροπούλου: Το δικαστήριο ακυρώνει την καθαίρεση και διατάσσει επανατοποθέτηση

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες δείχνουν κομμένο στα δύο το αμερικανικό «ιπτάμενο ραντάρ» σε βάση στη Σαουδική Αραβία

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Εάν δεν συμφωνήσουμε, θα ανατινάξουμε το νησί Χαργκ, ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια και πετρελαιοπηγές

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το ακρωτηριασμένο πόδι σε ερημική παραλία της Καλιφόρνια ανήκε σε αγνοούμενο τραπεζίτη από το 1999

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στους Θρακομακεδόνες: Άνδρας έπεσε και εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο οικοδομής

07:07WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το διπλό φαινόμενο που θα «σαρώσει» τη χώρα - Πότε θα βρέξει στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ