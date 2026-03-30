Ταϊλάνδη: Τουρίστας ξύπνησε με μία… κόμπρα στον λαιμό του – «Ο χειρότερος εφιάλτης κάθε ταξιδιώτη»

Ζευγάρι που διέμενε σε ξενοδοχείο στο Κράμπι της Ταϊλάνδης, ξύπνησε και διαπίστωσε ότι μία κόμπρα γλιστρούσε πάνω από τον λαιμό τους ενώ κοιμούνταν, σε ένα περιστατικό που έγινε viral και επανέφερε το ζήτημα των προειδοποιήσεων για την ασφάλεια των ταξιδιωτών σε τροπικά καταλύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 27ης Μαρτίου. Ξαφνικά, ένας από τους ενοίκους πετάχτηκε έξω από το δωμάτιο φωνάζοντας ότι υπήρχε φίδι στο κρεβάτι.

Ο άλλος ένοικος, ακόμη μισοκοιμισμένος, αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για εφιάλτη. Δευτερόλεπτα αργότερα, διαπιστώθηκε τι ακριβώς συνέβη: Μία μεγάλη μαύρη κόμπρα βρισκόταν στο δωμάτιο, σφυρίζοντας καθώς κινείτο πάνω στο κρεβάτι.

«Φίδι… Πέρασε πάνω από τον λαιμό μου», είπε ο πανικόβλητος ένοικος.

Κανένας από τους δύο δεν δέχτηκε δαγκωνιά. Το viral βίντεο που ακολούθησε κατέγραψε έναν επαγγελματία χειριστή να φτάνει για να απομακρύνει το ερπετό από πίσω και κάτω από το κρεβάτι. Η κόμπρα, μήκους περίπου 1,5 μέτρου, ήταν εμφανώς ανήσυχη και επιτέθηκε αμυντικά όταν την πλησίασαν.

Το βίντεο του Καννουτακόρν Ουτταρανακρόν συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, με τους χρήστες να χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως τον χειρότερο εφιάλτη κάθε ταξιδιώτη.

Πολλοί προέτρεψαν τους τουρίστες να ελέγχουν προσεκτικά τα δικά τους δωμάτια, ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία κοντά σε δάση ή αδόμητες περιοχές, ένα συνηθισμένο περιβάλλον σε γραφικούς προορισμούς της Ταϊλάνδης όπως το Κράμπι, όπου η πυκνή ζούγκλα συνορεύει με πολλά θέρετρα.

Οι εισβολές φιδιών σε ξενοδοχεία και ξενώνες είναι σπάνιες αλλά όχι άγνωστες στο τροπικό κλίμα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Κόμπρες, πύθωνες και άλλα είδη εισέρχονται περιστασιακά σε κτήρια κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού ή όταν οι φυσικοί τους βιότοποι διαταράσσονται από κατασκευές ή πλημμύρες.

Η Ταϊλάνδη φιλοξενεί περισσότερα από 200 είδη φιδιών, περίπου 60 από τα οποία είναι δηλητηριώδη, ενώ τα νοσοκομεία της χώρας αντιμετωπίζουν εκτιμώμενα 7.000 έως 8.000 περιστατικά δαγκώματος φιδιού κάθε χρόνο.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν όποιον συναντήσει φίδι σε εσωτερικό χώρο να παραμείνει ψύχραιμος, να κρατήσει απόσταση και να καλέσει επαγγελματική βοήθεια αντί να προσπαθήσει να το χειριστεί.

Ο εθνικός αριθμός επείγουσας ιατρικής βοήθειας της Ταϊλάνδης είναι το «1669». Τα περισσότερα δηλητηριώδη είδη φιδιών στη χώρα προστατεύονται από τον νόμο και ο ακατάλληλος χειρισμός τους μπορεί να αποβεί μοιραίος.

Το Κράμπι, στις ακτές της Θάλασσας Ανταμάν, προσελκύει περίπου έξι εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, καθιστώντας το έναν από τους δημοφιλέστερους παραθαλάσσιους προορισμούς της χώρας. Η ελκυστικότητα οφείλεται στην εγγύτητα σε παρθένα νησιά και σε ασβεστολιθικούς σχηματισμούς καλυμμένους με ζούγκλα, το ίδιο φυσικό τοπίο που περιστασιακά φέρνει την άγρια ζωή επικίνδυνα κοντά στους τουρίστες.