Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν προϊστορικό φίδι γιγαντιαίων διαστάσεων - Το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ

Ένα κολοσσιαίο προϊστορικό φίδι, το Vasuki indicus, ενδέχεται να συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα φίδια που έχουν υπάρξει ποτέ.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, το εντυπωσιακό αυτό ερπετό έζησε πριν από περίπου 47 εκατομμύρια χρόνια, στην περιοχή που σήμερα αποτελεί την Gujarat της India.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το μήκος του έφτανε τα 11 έως 15 μέτρα, τοποθετώντας το ανάμεσα στους μεγαλύτερους γνωστούς «γίγαντες» του είδους.

Το φίδι ανήκε στην εξαφανισμένη οικογένεια madtsoiidae και, σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν πιθανότατα ένας αργοκίνητος θηρευτής ενέδρας.

Αυτό σημαίνει ότι δεν κυνηγούσε ενεργά το θήραμά του, αλλά περίμενε υπομονετικά για να επιτεθεί αιφνιδιαστικά — μια στρατηγική που συναντάται και σε ορισμένα σύγχρονα μεγάλα φίδια.

? Scientists have discovered fossils of a massive prehistoric snake named Vasuki indicus in Gujarat India, estimated to be between 36 and nearly 50 feet long. The snake lived around 47 million years ago and may rival the largest known species like Titanoboa. Fossil evidence… pic.twitter.com/yIm9svU24h — BharatPaksh (@PakshForBharat) May 1, 2026

Το απολίθωμα που αποκάλυψε το μυστικό

Η ανακάλυψη βασίστηκε σε απολιθώματα που μελέτησαν οι Debajit Datta και Sunil Bajpai, τα οποία βρέθηκαν στο ορυχείο Panandhro Lignite Mine.

Τα ευρήματα χρονολογούνται στη Μέση Ηώκαινο περίοδο, περίπου 47 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Η ονομασία Vasuki indicus δεν είναι τυχαία.

Το όνομα «Vasuki» προέρχεται από το μυθικό φίδι της ινδουιστικής παράδοσης που συνδέεται με τον θεό Shiva, ενώ το «indicus» παραπέμπει στη χώρα όπου ανακαλύφθηκε.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το είδος αυτό αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή εξελικτική γραμμή που φαίνεται να προέρχεται από την ινδική υποήπειρο.

Η ανακάλυψη προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο παζλ της εξέλιξης των φιδιών — και δείχνει πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος πριν από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.

Το απολιθωμένο υλικό περιλαμβάνει 27 σπονδύλους, οι περισσότεροι σε πολύ καλή κατάσταση και κάποιοι ακόμη συνδεδεμένοι μεταξύ τους — ένδειξη ότι ανήκαν σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο φίδι.

Τα οστά αυτά προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για το μέγεθος και τη δομή του εντυπωσιακού ερπετού, του Vasuki indicus.

Investigadores hallaron en Gujarat los restos de una serpiente prehistórica, llamada Vasuki indicus, que vivió hace 47 millones de años. Su longitud podría haber alcanzado hasta 15 metros. https://t.co/NZ5p9SLH6t pic.twitter.com/IFASvRLQvp — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) May 1, 2026

Κάθε σπόνδυλος έχει μήκος από 37,5 έως 62,7 χιλιοστά και πλάτος από 62,4 έως 111,4 χιλιοστά, κάτι που δείχνει ότι το φίδι είχε παχύ και κυλινδρικό σώμα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το συνολικό μήκος του κυμαινόταν μεταξύ 10,9 και 15,2 μέτρων.

Λόγω της ογκώδους κατασκευής του, το φίδι πιθανότατα δεν κινούνταν γρήγορα.

Αντίθετα, εκτιμάται ότι βασιζόταν σε τακτικές ενέδρας, παρόμοιες με εκείνες σύγχρονων ειδών όπως τα ανακόντα:

Οι ερευνητές κατατάσσουν το Vasuki indicus στην οικογένεια των madtsoiidae — μια ομάδα φιδιών που έζησε για σχεδόν 100 εκατομμύρια χρόνια, από την Ύστερη Κρητιδική έως την Ύστερη Πλειστόκαινο περίοδο.

Τα φίδια αυτής της οικογένειας είχαν ευρεία γεωγραφική κατανομή και εντοπίζονται σε περιοχές όπως: η Αφρική, η Ευρώπη και η Ινδίαο

Η μελέτη υποδηλώνει ότι το Vasuki indicus μπορεί να ανήκει σε μια ομάδα μεγάλων φιδιών που εξελίχθηκαν αρχικά στην India.

Από εκεί, πιθανότατα εξαπλώθηκαν στη νότια Ευρώπη και στην Αφρική, κατά τη διάρκεια του Ηώκαινου, μιας περιόδου που εκτείνεται περίπου από 56 έως 34 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Η ανακάλυψη του Vasuki indicus δεν εντυπωσιάζει μόνο λόγω του μεγέθους του, αλλά και επειδή προσφέρει νέα στοιχεία για την εξάπλωση και εξέλιξη των γιγαντιαίων φιδιών.

Και όσο η επιστήμη συνεχίζει να αποκαλύπτει τέτοιους «γίγαντες» του παρελθόντος, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η Γη κάποτε φιλοξενούσε μορφές ζωής που ξεπερνούν τη φαντασία.

