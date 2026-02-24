Αρναούτογλου: Θα διατηρηθεί η έντονη ψύχρα – Γενικά αίθριος ο καιρός της εβδομάδας

Η τάση του καιρού έως τα τέλη της εβδομάδας, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Newsbomb

Αρναούτογλου: Θα διατηρηθεί η έντονη ψύχρα – Γενικά αίθριος ο καιρός της εβδομάδας
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Τρίτη θα υπάρξουν παροδικά αυξημένες συννεφιές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το βράδυ αυτά τα σύννεφα θα πυκνώσουν και άλλο με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις υψηλές τιμές τους 18 με 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη αναμένεται καλός καιρός σχεδόν παντού, με κάποιες τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Την Πέμπτη θα συνεχιστεί ο αίθριος καιρός ενώ τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν κάποιες λίγες βροχές στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, αλλά «δεν φαίνεται να είναι κάτι το σημαντικό», σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Παρασκευή και Σάββατο θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες συννεφιές, αλλά δεν θα δώσουν κάποια φαινόμενα.

Από πλευράς θερμοκρασιών, η κατεβασιά κρύου αέρα θα επιμείνει τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή με αποτέλεσμα να διατηρηθεί, τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες μέρες του Μαρτίου, η έντονη ψύχρα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:04ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Θα διατηρηθεί η έντονη ψύχρα – Γενικά αίθριος ο καιρός της εβδομάδας

02:38ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέα επίθεση κατά αστυνομικών – Επτά τραυματίες στη Μικολάιφ, δύο σε σοβαρή κατάσταση

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Το τέλος του πολέμου εξαρτάται από την πίεση που θα ασκήσουν ΗΠΑ και Ευρώπη στον Πούτιν

01:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

01:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλες απώλειες στην Wall Street – Πάνω από 820 μονάδες έχασε ο Dow Jones

00:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαψεύδει ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων διαφωνεί με έναν πόλεμο στο Ιράν

00:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

23:55WHAT THE FACT

Φως στο απόλυτο σκοτάδι: Μικρόβια φωτοσυνθέτουν στα βάθη των σπηλαίων του Νέου Μεξικού

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο φέρνει τον διαστημικό τουρισμό στη Γη

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα και επίσημα ανάμεσα στις 10 σφοδρότερες στα χρονικά

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΗΠΑ με Ρωσία και Κίνα στη Γενέυη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

23:35ΑΠΟΨΕΙΣ

Πεντάγωνο προς Τραμπ: «Ένας πόλεμος με το Ιράν θα εξαντλούσε τις αμερικανικές δυνάμεις» - Τραμπ: Fake news

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Εξαφανίστηκαν 2.500 εξαρτήματα ιταλικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Έρευνα της Εισαγγελίας

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες οι νεκροί από τις ταραχές στο Μεξικό: 10.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην πολιτεία Χαλίσκο μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τριγμούς στις σχέσεις ΗΠΑ - Βρετανίας για το καθεστώς της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχρός και ανέκφραστος ο Νικ Ράινερ στο δικαστήριο για τη δολοφονία των γονιών του - Δήλωσε αθώος

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία «πάγωσε» πάνω από 880 εκατ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η ταινία που έκανε την Κέιτ Μίντλετον να κλάψει ενώ την έβλεπε

23:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ουαλία: Γονείς «πρότυπο» - Μετέτρεψαν σε ρινγκ το γήπεδο σε αγώνα ποδοσφαίρου κάτω των 14 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Ηλιόπουλη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα και επίσημα ανάμεσα στις 10 σφοδρότερες στα χρονικά

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, Gerald R. Ford

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση μελών καρναβαλικού πληρώματος σε δύο νεαρά άτομα - Οπαδικά τα κίνητρα

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Θα διατηρηθεί η έντονη ψύχρα – Γενικά αίθριος ο καιρός της εβδομάδας

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά - Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η ταινία που έκανε την Κέιτ Μίντλετον να κλάψει ενώ την έβλεπε

15:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ένοπλη ληστεία σε καφετέρια - Δόθηκε μάχη σώμα με σώμα

16:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επανάσταση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από την IFAB: Νέοι κανονισμοί για περισσότερο καθαρό χρόνο

02:38ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ