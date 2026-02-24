Αρναούτογλου: Θα διατηρηθεί η έντονη ψύχρα – Γενικά αίθριος ο καιρός της εβδομάδας

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Τρίτη θα υπάρξουν παροδικά αυξημένες συννεφιές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το βράδυ αυτά τα σύννεφα θα πυκνώσουν και άλλο με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις υψηλές τιμές τους 18 με 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη αναμένεται καλός καιρός σχεδόν παντού, με κάποιες τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Την Πέμπτη θα συνεχιστεί ο αίθριος καιρός ενώ τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν κάποιες λίγες βροχές στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, αλλά «δεν φαίνεται να είναι κάτι το σημαντικό», σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Παρασκευή και Σάββατο θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες συννεφιές, αλλά δεν θα δώσουν κάποια φαινόμενα.

Από πλευράς θερμοκρασιών, η κατεβασιά κρύου αέρα θα επιμείνει τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή με αποτέλεσμα να διατηρηθεί, τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες μέρες του Μαρτίου, η έντονη ψύχρα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS