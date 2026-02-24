Ζελένσκι: Το τέλος του πολέμου εξαρτάται από την πίεση που θα ασκήσουν ΗΠΑ και Ευρώπη στον Πούτιν

Η έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται από την πίεση που θα ασκήσουν ΗΠΑ και Ευρώπη στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανιζόμενος ανοιχτός σε συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και συμβιβασμό, ενώ παράλληλα επέκρινε την ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή πορεία της χώρας του.

O Bολοντίμιρ Ζελένσκι

Από την πίεση που θα ασκήσουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη εξαρτάται το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τους Ευρωπαίους θέσουν υπό έλεγχο τον Πούτιν και τον υποχρεώσουν σε γνήσιες διαπραγματεύσεις οι οποίες θα φέρουν αποτέλεσμα. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να πειστεί να συμφωνήσει σε εκεχειρία», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Δευτέρα το βράδυ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD ενόψει της σημερινής τέταρτης επετείου από την έναρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος αξιολόγησε τα τέσσερα χρόνια του πολέμου ως «ήττα του επιτιθέμενου», επισημαίνοντας ότι «η Ρωσία αγωνίζεται για να μας καταστρέψει ως ανεξάρτητο κράτος, αλλά δεν της το έχουμε επιτρέψει». Δήλωσε επίσης ότι δεν θεωρεί πως η χώρα του χάνει αυτή τη στιγμή τον πόλεμο - «αυτό είναι ένα ρωσικό αφήγημα», είπε χαρακτηριστικά και παρέπεμψε σε πρόσφατες στρατιωτικές επιτυχίες της Ουκρανίας, η οποία κατάφερε να ανακτήσει 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης στη περιοχή νοτίως της Ζαπορίζια, αλλά και στον επικείμενο αποκλεισμό του ρωσικού στρατού από το δορυφορικό σύστημα Starlink.

Ανοιχτός σε συνάντηση με Πούτιν και συζητήσεις για εδάφη

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης τη βούλησή του για συμβιβασμό και δήλωσε ανοιχτός σε συνομιλίες σχετικά με τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας, η οποία απαιτεί από την Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιοχές του Ντονμπάς που βρίσκονται επί του παρόντος υπό ουκρανικό έλεγχο. Τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να αποφασιστούν οριστικά μόνο μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος: «Έχω ένα απλό μήνυμα για τον Πούτιν: Είμαι έτοιμος για μια συνάντηση. Πρέπει να τερματίσουμε τον πόλεμο».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ζελένσκι άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, τονίζοντας ότι «εάν μπλοκάρει τη βοήθεια των 90 δισεκατομμυρίων, τότε θα τοποθετηθεί στο ίδιο επίπεδο με τον Πούτιν και τον Λουκασένκο», επέκρινε όμως και συνολικά την ΕΕ για την καθυστέρηση στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. «Είναι καιρός να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Το γεγονός ότι αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη είναι άδικο. Υλοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις σε καιρό πολέμου. Επιτυγχάνουμε περισσότερα σε καιρό πολέμου από ό,τι πολλές υποψήφιες χώρες σε καιρό ειρήνης», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος και ζήτησε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης στην ΕΕ, αν και δεν επιμένει πλέον για το 2027, όπως διευκρίνισε.

Κριτική στην ΕΕ και ευχαριστίες προς τη Γερμανία

Ειδικά για τη Γερμανία πάντως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε μόνο επαίνους και λόγια ευγνωμοσύνης. «Είμαι ευγνώμων που η Γερμανία ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη για τη στήριξη της Ουκρανίας. Η Γερμανία είναι πλέον ο μεγαλύτερος πάροχος οικονομικής βοήθειας συνολικά, ακολουθούμενη από τη Νορβηγία», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι θα ήθελε για τη Γερμανία ενεργότερο ρόλο από ό,τι έχει μέχρι τώρα συζητηθεί και μετά το τέλος του πολέμου, π.χ. με στρατεύματα για τη διατήρηση της ειρήνης, όπως έχουν ήδη δηλώσει ότι θα κάνουν η Γαλλία και η Βρετανία. «Φυσικά, θα θέλαμε η Γερμανία να ενταχθεί σε αυτές τις χώρες. Αλλά αυτή είναι αποκλειστικά ανεξάρτητη απόφαση της Γερμανίας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

