Ουκρανία: Νέα επίθεση κατά αστυνομικών – Επτά τραυματίες στη Μικολάιφ, δύο σε σοβαρή κατάσταση

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν από έκρηξη στην πόλη Μικολάιφ, ενώ έκρηξη, σημειώθηκε και σε αστυνομικό τμήμα του Ντνίπρο

Newsbomb

Ουκρανία: Νέα επίθεση κατά αστυνομικών – Επτά τραυματίες στη Μικολάιφ, δύο σε σοβαρή κατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν την Καθαρά Δευτέρα στην πόλη Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας, οι δύο από αυτούς σοβαρά, στη δεύτερη επίθεση που σημειώνεται σε βάρος αστυνομικών μέσα σε τρεις ημέρες, ανακοίνωσε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας.

Ο Ιβάν Βιχίφσκι είπε ότι οι αστυνομικοί είχαν μόλις σταθμεύσει τα οχήματά τους για να κάνουν αλλαγή βάρδιας, όταν σημειώθηκε μια έκρηξη.

Το Σάββατο, από έκρηξη στην πόλη Λβιβ σκοτώθηκε μια αστυνομικός και τραυματίστηκαν άλλοι 24 άνθρωποι.

«Προχθές σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση εναντίον αστυνομικών στο Λβιβ», έγραψε ο Βιχίφσκι στο Facebook. «Δεν είναι σύμπτωση. Ο εχθρός προσπαθεί σκόπιμα να σκοτώσει Ουκρανούς αστυνομικούς που υπερασπίζονται καθημερινά τους ανθρώπους και το κράτος», πρόσθεσε.

Αργά το βράδυ, η αστυνομία στην πόλη Ντνίπρο έκανε λόγο για μια έκρηξη σε ένα αστυνομικό τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια και να καταστραφούν έπιπλα στο εσωτερικό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η αστυνομία δεν έκανε κανένα σχόλιο για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:18ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η χώρα

02:52ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

02:26ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

02:02ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Για λίγο ακόμα οι προσφορές στα καταστήματα – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

01:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Σε κρίσιμη κατάσταση ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς – Νοσηλεύεται με πνευμονία

00:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Γιουβέντους «άγγιξε» το θαύμα, η Γαλατασαράι πέρασε στους «16»

00:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Παράνομη» η απέλαση παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες σύμφωνα με ομοσπονδιακό δικαστή

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Βινίσιους «υπέγραψε» την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης, στους «16» κι η Παρί!

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ορμπάν κατηγορεί το Κίεβο για σαμποτάζ και αναπτύσσει στρατό για τη φύλαξη ενεργειακών υποδομών

23:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Τα ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη πίσω από το πρόβλημα με τις κάρτες επιδομάτων

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Η μαντινάδα του Ζωιδάκη που έβαλε φωτιά στην Αστόρια

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κλειστός επ' αόριστον ο δρόμος στην Κλεισούρα μετά τις συνεχείς κατολισθήσεις

23:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παραιτήθηκε η υπουργός πολιτισμού - Θέτει υποψηφιότητα για τον δήμο του Παρισιού

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ιορδανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ - Επισκέφθηκαν παιδιά πρόσφυγες από τη Γάζα και τη Συρία

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Τράπεζα της Ελβετίας «έλαβε μέτρα» για να προστατέψει πελάτες της από τα αρχεία Έπσταϊν

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πάνω από 1.700 Αφρικανοί πολέμουν για λογαριασμό της Ρωσίας - «Τους εξαπατούν», λέει το Κίεβο

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θαλάσσια ρύπανση σε μαρίνα του δήμου Κασσάνδρας - Διέρρευσαν 150 λίτρα βενζίνης

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο ΕΚΑΒ: Νεκρός 49χρονος οδηγός ασθενοφόρου στην Άρτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοίο γύρω από το Ιράν - Εγκατέλειψε το λιμάνι του Μπαχρέιν ο 5ος στόλος - Το ίδιο είχε κάνει και πριν τα χτυπήματα του καλοκαιριού

02:26ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Από την κυρά Άρτεμη θα φας»: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο - Βίντεο

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

19:32LIFESTYLE

Γιώτα Φέστα: «Όταν είπα στον πατέρα μου ότι χώρισα και ήμουν έγκυος από άλλον άντρα έπαθε υστερική κρίση»

21:58ΕΛΛΑΔΑ

9χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρθηκε στο Παίδων

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν: Πάνω από 2.000 κινεζικά πλοία κοντά στην Ιαπωνία

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

08:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague ο Λεσόρ, εκτίει με Παρί

13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σε αναστολή η παιδίατρος που απουσίαζε από εφημερία όταν εισήχθη βρέφος με μηνιγγίτιδα

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: 4 νεκροί σε ταχύπλοο με πινακίδα της Φλόριντα - Σκοτώθηκαν από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας

23:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ