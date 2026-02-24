Ανοιξιάτικος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρήσουν την ψύχρα

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Ανοιξιάτικος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρήσουν την ψύχρα
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βόρεια αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη και το βράδυ στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.
Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Αρναούτογλου: Θα διατηρηθεί η έντονη ψύχρα

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Τρίτη θα υπάρξουν παροδικά αυξημένες συννεφιές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το βράδυ αυτά τα σύννεφα θα πυκνώσουν και άλλο με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις υψηλές τιμές τους 18 με 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη αναμένεται καλός καιρός σχεδόν παντού, με κάποιες τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Την Πέμπτη θα συνεχιστεί ο αίθριος καιρός ενώ τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν κάποιες λίγες βροχές στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, αλλά «δεν φαίνεται να είναι κάτι το σημαντικό», σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Παρασκευή και Σάββατο θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες συννεφιές, αλλά δεν θα δώσουν κάποια φαινόμενα.

Από πλευράς θερμοκρασιών, η κατεβασιά κρύου αέρα θα επιμείνει τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή με αποτέλεσμα να διατηρηθεί, τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες μέρες του Μαρτίου, η έντονη ψύχρα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά τμήματα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Το βράδυ θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στον Κορινθιακό και στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νότια γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα βόρεια αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν με πιθανότητα τοπικών βροχών τη νύχτα στα βορειότερα νησιά.
Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια από δυτικές 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και τη νύχτα θα ενισχυθούν.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα βαθμιαία θα πυκνώσουν, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τη νύχτα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και βαθμιαία από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026

Στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και πιθανώς το πρωί στα θαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα με ασθενείς τοπικές βροχές.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.
Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά θα ειναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και το βράδυ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα δυτικά τους 16 με 17 βαθμούς, στα βόρεια τους 13 με 15 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17, τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στο Αιγαίο, την Εύβοια και τη νότια Πελοπόννησο.
Η ορατότητα το πρωί θα ειναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Πελοπόννησο.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα το πρωί στα νότια έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-02-2026

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

