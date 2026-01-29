Μια νύχτα μόνο spoiler: Η Αρετή στα χέρια ενός επικίνδυνου φωτογράφου

Η επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», θα συνεχίσει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Στο αποψινό επεισόδιο, ο Οδυσσέας ακούει αποσβολωμένος την Αρετή να του ξεκαθαρίζει ότι η σχέση τους τελείωσε οριστικά κι εκείνος φεύγει κατηγορώντας την ότι δεν τον αγαπάει. Ο Σταύρος προσπαθεί μάταια να καταλάβει τι ήταν αυτό που οδήγησε την Ελένη να συμπεριφερθεί με αγένεια στο δείπνο με τη μητέρα του, αλλά εκείνη αρνείται να του πει. Δυο μήνες μετά, τόσο η Ελένη με τον Σταύρο, όσο κι ο Οδυσσέας με την Αρετή, βρίσκονται σε διάσταση. Ο Νταγιάννος με την Μαρίκα ανησυχούν για την οικογένεια τους, και η Άσπα ανακαλύπτει ότι ο Σάββας αγόρασε κρυφά σπίτι. Η Αρετή, σε μία επίσκεψη της στο εργοστάσιο, μαθαίνει την παγίδα που ετοιμάζεται να στήσει ο πεθερός της στην ERGAN. Ο Οδυσσέας αρνείται να συγχωρήσει τη μητέρα του που τους χώρισε με την Αρετή και εξακολουθεί να υποφέρει από την απουσία της, όσο κι εκείνη από τη δική του.

Στα επόμενα επεισόδια, η αγωνία κορυφώνεται.Η έκρηξη στο εργοτάξιο του εμπορικού κέντρου φέρνει μεγάλη αναστάτωση στην ERGAN. Ενας από τους εργάτες χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία εντοπίζει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό, ενώ η Αρετή βρίσκεται δίπλα στον Οδυσσέα, για να του δώσει κουράγιο. Η Ελένη λέει στον Πολ την αλήθεια για τον πίνακα και έρχονται ξανά σε ρήξη με την αδελφή της. Στο σπίτι του Νταγιάννου επικρατεί μεγάλη αναστάτωση και ο Σάββας έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του.

Η Αρετή δέχεται να κάνει ραντεβού για δουλειά σε ένα νεοκλασικό και κατευθύνεται ανυποψίαστη σε μια καλά στημένη παγίδα. Την ίδια ώρα, ο Οδυσσέας και ο Σταύρος προσπαθούν να φτάσουν στον υπαίτιο της βομβιστικής επίθεσης και ταυτόχρονα αναζητούν την Αρετή, η οποία έχει εξαφανιστεί και βιώνει μια τρομακτική εμπειρία με τον άγνωστο φωτογράφο.

