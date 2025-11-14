Θάλεια Ματίκα: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή - «Τα χάσαμε όλα»

H Θάλεια Ματίκα το πρωί της Παρασκευής μίλησε στην εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου. Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τον Τάσο Ιορδανίδη, την παράσταση που έχουν δημιουργήσει και την οικονομική καταστροφή που βίωσαν.

«Ο Τάσος με είδε πρώτη φορά με την παρέα του στο “Κλείσε τα μάτια”. Είναι τέσσερα χρόνια μικρότερός μου. Καθόταν με τους φίλους του και έβλεπαν τη σειρά. Γνωριστήκαμε στον επαγγελματικό χώρο και από τότε συμπορευόμαστε», είπε αρχικά η Θάλεια Ματίκα.

«Πάθαμε μια μεγάλη καταστροφή με τον Τάσο. Όταν βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση και με δυο παιδιά, αναθεωρήσαμε πολλά. Από τότε τα πράγματα πήγαν πρίμα. Πιστέψαμε σε εμάς. Εκεί ήταν ένα τεράστιο καμπανάκι. Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε και χρεωμένοι και ήρθε και ο κορωνοϊός. Εκεί δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Στη δική μας δοκιμασία είπαμε είμαστε ένα σε αυτό», αποκάλυψε στη συνέχεια η Θάλεια Ματίκα.

Αναφερόμενη στα παιδιά της, η Θάλεια Ματίκα ανέφερε: «Ο γιος μου ο Δάνος είναι 12 χρονών και η κόρη μου είναι στην τετάρτη δημοτικού. Δεν βλέπουν τηλεόραση το μόνο που μου ζήτησαν ήταν «Το σοι σου» και το επεισόδιο με τον Τσουβέλα κα την Χαραλαμπούδη στον ΣΚΑΪ».

Σε ερώτηση για το αν τα παιδιά της, την έχουν δει στο θέατρο, η Θάλεια Ματίκα απάντησε: «Στο θέατρο ήταν τραγική εμπειρία. Το έργο που έχει γράψει ο Τάσος έχει βιογραφικά στοιχεία και έχει κομμάτια από τότε που πάθαμε την οικονομική καταστροφή. Αυτό το είχαμε πει στα παιδιά μας και δεν είχαν δει την παράσταση. Στην τρίτη χρονιά είπαμε άντε πάμε να την δουν. Τελειώνει η παράσταση, ο κόσμος χειροκροτάει και τα παιδιά μας κλαίνε σε λυγμούς. Τους έχω εξηγήσει αλλά έβλεπαν τη μαμά και τον μπαμπά».

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό της σχέσης τους με τον Τάσο Ιορδανίδη, η ηθοποιός υποστήριξε: «Δεν υπάρχει τέλειος γάμος. Συμβουλή μου είναι η επικοινωνία, μίλα. Πως μιλάς και αναλύεις με τις κολλητές σου; Πρέπει να τον βάζεις σε αυτή την διαδικασία. Με τον Τάσο αυτό για εμάς είναι ιερός τόπος. Πριν ξεκινήσει το πρωί η καθημερινότητά μας, πίνουμε τον καφέ μας και μιλάμε».