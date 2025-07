Bruce Willis: «Μιλά και περπατά» - Η σύζυγός του βάζει τέλος στις φήμες επιδείνωσης της υγείας του

Μετά τις φήμες που ήθελαν τον Bruce Willis να είναι κλινήρης και να μην μπορεί να μιλήσει, η σύζυγός του, Emma Heming Willis, παίρνει θέση και απαντά.

Η σύζυγος του Bruce Willis υποστηρίζει με ανάρτησή της ότι ο «πολύ σκληρός για να πεθάνει» και περπατά και μιλά. Μάλιστα, η ίδια ζητά από τα ΜΜΕ να σταματήσουν να διαδίδουν ανυπόστατες φήμες για επιδείνωση της υγείας του ηθοποιού.

Το νέο μήνυμα της Emma Heming Willis για τον Bruce

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις ανέβασε ένα μήνυμα στα social που ξεκινούσε ως εξής: «To Whom It May Concern: Αν συναντήσετε ποτέ μια ιστορία που ξεκινά με "πηγές κοντά στην οικογένεια λένε...", κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και σταματήστε να διαβάζετε", είπε.

Μετά τα πολλά δημοσιεύματα που ήθελαν η υγεία του Bruce Willis να επιδεινώνεται, η σύζυγός του αρνείται κάθε αναφορά. Η οικογένεια του Bruce Willis πάντως είχε δηλώσει το 2023 ότι εκείνος έχει διαγνωστεί με άνοια.