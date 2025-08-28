Bruce Willis: Η σύζυγός του αποκαλύπτει τη σπαρακτική απόφαση που έπρεπε να πάρει

Η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις μιλά ανοιχτά για τη μάχη του Bruce Willis με την άνοια, τη νέα του καθημερινότητα και την ανάγκη προστασίας των παιδιών τους

Newsbomb

Bruce Willis: Η σύζυγός του αποκαλύπτει τη σπαρακτική απόφαση που έπρεπε να πάρει
Invision
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, η σύζυγος του Bruce Willis, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, αποκάλυψε την πιο δύσκολη απόφαση που χρειάστηκε να πάρει για το καλό του αγαπημένου της συζύγου και των δύο μικρών τους παιδιών, καθώς ο γνωστός ηθοποιός συνεχίζει να δίνει τη μάχη του με την μετωποκροταφική άνοια (Frontotemporal Dementia – FTD).

Ο 70χρονος πρωταγωνιστής της θρυλικής σειράς ταινιών Die Hard, διαγνώστηκε το 2023 με αυτή τη μορφή άνοιας, η οποία επηρεάζει σταδιακά τις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την προσωπικότητα και την ομιλία.

Σε ειδική εκπομπή του ABC με τίτλο «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey», η 47χρονη Έμμα μίλησε στη δημοσιογράφο Diane Sawyer για την απόφαση να μεταφέρει τον Bruce σε ένα δεύτερο σπίτι, μακριά από την ίδια και τις κόρες τους, τη 13χρονη Mabel και τη 11χρονη Evelyn.

«Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ», δήλωσε.
«Ο Bruce θα ήθελε τα κορίτσια μας να βρίσκονται σε ένα σπίτι που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές τους ανάγκες, όχι στις δικές του».

Ο Willis πλέον διαμένει σε ένα ισόγειο σπίτι, ειδικά διαμορφωμένο για την κατάστασή του, με πλήρη ομάδα φροντιστών που τον φροντίζουν 24 ώρες το 24ωρο.

Η Έμμα υπογράμμισε ότι οι κόρες τους επισκέπτονται συχνά τον πατέρα τους και περνούν μαζί στιγμές καθημερινότητας, όπως πρωινό ή δείπνο, δημιουργώντας στιγμές αγάπης και σύνδεσης.

«Όταν πάμε εκεί, είμαστε συνήθως στον κήπο ή βλέπουμε μια ταινία… Το θέμα είναι απλώς να είμαστε παρόντες, να συνδεθούμε με τον Bruce.
Το σπίτι είναι γεμάτο αγάπη, θαλπωρή, φροντίδα και γέλιο. Είναι συγκινητικό να βλέπω πόσοι φίλοι του Bruce συνεχίζουν να είναι δίπλα του, φέρνοντας ζωή και χαρά στην καθημερινότητά του».

«Θα ήθελα να μπορούσα να του μιλήσω…»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όταν η Sawyer τη ρώτησε τι θα ήθελε να ρωτήσει τον σύζυγό της αν μπορούσε να έχει μια αληθινή συζήτηση μαζί του σήμερα, η Έμμα απάντησε:

«Θα τον ρωτούσα αν είναι καλά. Αν φοβάται. Αν ανησυχεί.
Θα ήθελα τόσο πολύ να ξέρω τι αισθάνεται και πώς μπορώ να τον υποστηρίξω καλύτερα».

Ο Bruce Willis έχει επίσης τρεις ενήλικες κόρες από τον γάμο του με τη Demi Moore – τη 37χρονη Rumer, τη 34χρονη Scout, και την 31χρονη Tallulah.

bruce willis

Όταν επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της FTD μέσω εγκεφαλικής απεικόνισης, η Έμμα θυμάται πως ένιωσε πανικό. «Ήταν κάτι που δεν μπορούσα καν να προφέρω. Όταν το άκουσα, πάγωσα. Δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα άλλο. Ήταν σαν να έπεφτα στο κενό».

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι ο Bruce κατάλαβε τι του συνέβαινε, απάντησε: «Δεν νομίζω ότι συνέδεσε τα κομμάτια μεταξύ τους».

«Ο Bruce είναι ακόμα μαζί μας – με τον δικό του τρόπο»

Η Έμμα έχει αφιερωθεί πλήρως στη φροντίδα του Bruce και έχει γράψει ένα βιβλίο για την εμπειρία της με τίτλο The Unexpected Journey, που θα κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου.

Παρά την προχωρημένη μορφή της ασθένειας, η ίδια επισημαίνει ότι: «Ο Bruce εξακολουθεί να είναι πολύ κινητικός. Η γενική του υγεία είναι καλή. Είναι απλώς ο εγκέφαλός του που τον προδίδει.» Καθώς ο σταρ του The Sixth Sense χάνει την ικανότητά του να επικοινωνεί λεκτικά, η οικογένεια έχει αναπτύξει νέους τρόπους επαφής.

«Έχουμε βρει έναν διαφορετικό τρόπο να επικοινωνούμε. Και είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμα εδώ, με τον δικό του τρόπο.»

Τα πρώτα σημάδια που την ανησύχησαν

Η Έμμα θυμάται ότι τα πρώτα σημάδια της άνοιας ήταν διακριτικά, αλλά ανησυχητικά.

«Ήταν πάντα ένας άνθρωπος πολύ ομιλητικός, πολύ παρών. Ξαφνικά άρχισε να γίνεται πιο ήσυχος. Όταν μαζευόταν η οικογένεια, ήταν σαν να ‘έσβηνε’». Λίγο αργότερα άρχισε να ξεχνά λέξεις και να εμφανίζεται ξανά το τραύλισμα που είχε ως παιδί.

Η FTD είναι μια μορφή άνοιας που προσβάλλει κυρίως τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα και την ομιλία. Σε αντίθεση με το Αλτσχάιμερ, δεν ξεκινά με απώλεια μνήμης, αλλά με αλλαγές στον χαρακτήρα και την κοινωνική συμπεριφορά.

Αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των περιστατικών άνοιας, με 50.000 έως 60.000 διαγνωσμένα περιστατικά στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με τα 6 εκατομμύρια που πάσχουν από Αλτσχάιμερ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:57LIFESTYLE

Περιπέτεια υγείας για τον Στάθη Μαντζώρο - Νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Κάποιοι είχαν γλέντι και έριξαν πυροτεχνήματα» - Πώς ξέσπασε η φωτιά

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε το χαμένο της iPad δύο χρόνια μετά - Μια συγκινητική ιστορία από την Αυστραλία στο Οχάιο

08:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη»

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Τα φρικιαστικά αντισημιτικά μηνύματα σε κυριλλικό αλφάβητο, «Πού είναι ο Θεός σας»

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Δίνει μάχη η 11χρονη για τη ζωή της στο Ιπποκράτειο - Θρήνος για τον θάνατο της 9χρονης αδελφής της

08:23LIFESTYLE

Bruce Willis: Η σύζυγός του αποκαλύπτει τη σπαρακτική απόφαση που έπρεπε να πάρει - Πώς η άνοια άλλαξε τη ζωή της οικογένειάς του

08:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αναζητά η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη - Οι στόχοι της «απόβασης» στη Βόρεια Ελλάδα και το πρώτο crash test ενόψει ΔΕΘ

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Νεκρά δύο 16χρονα σε τροχαίο

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμίνια: Το χρονικό της εγκατάλειψης του 5χρονου και η δραματική διάσωσή του από τους αστυνομικούς

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Πώς έγινε το τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας - Συνελήφθη 35χρονος

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τι αλλάζει στο επίδομα των 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Νέος "ιός" κουνουπιών στην Ευρώπη – Εντοπίστηκαν κρούσματα

06:56LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: Απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της και ζητά «λίγο ακόμα…»

06:53WHAT THE FACT

Νέα έρευνα: Οι μεσήλικες δεν είναι πια οι «λιγότερο ευτυχισμένοι» - Τους ξεπέρασαν οι νέοι

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιές εξπρές σε πέντε βήματα - Τι αλλάζει με την πλατφόρμα akinita.gov.gr

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: «Ανάσα» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Αναμένονται μειώσεις τιμών στα τιμολόγια

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος για τα νοικοκυριά οι διαρρήξεις τους καλοκαιρινούς μήνες - Επιστρέφουν και βρίσκουν τα σπίτια λεηλατημένα

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτή θα είναι η «γραμμή» Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:06ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Νεκρά δύο 16χρονα σε τροχαίο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Τα φρικιαστικά αντισημιτικά μηνύματα σε κυριλλικό αλφάβητο, «Πού είναι ο Θεός σας»

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Δίνει μάχη η 11χρονη για τη ζωή της στο Ιπποκράτειο - Θρήνος για τον θάνατο της 9χρονης αδελφής της

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Πώς έγινε το τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας - Συνελήφθη 35χρονος

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και πλημμύρες φέρνει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό λόγω κυκλώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

08:23LIFESTYLE

Bruce Willis: Η σύζυγός του αποκαλύπτει τη σπαρακτική απόφαση που έπρεπε να πάρει - Πώς η άνοια άλλαξε τη ζωή της οικογένειάς του

06:25ΚΟΣΜΟΣ

«Μας χτυπούν γιατί είμαστε η φωνή της αλήθειας»: Δημοσιογράφος από τη Γάζα μιλά στο Newsbomb

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμίνια: Το χρονικό της εγκατάλειψης του 5χρονου και η δραματική διάσωσή του από τους αστυνομικούς

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιές εξπρές σε πέντε βήματα - Τι αλλάζει με την πλατφόρμα akinita.gov.gr

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: «Πάγωσε» Ιταλός τουρίστας όταν τον σταμάτησε για έλεγχο ένας θρύλος της F1 – Δείτε βίντεο

06:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Πρεμιέρα για την Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: Δύο παιδιά νεκρά, 17 τραυματίες – Ο δράστης είχε αλλάξει όνομα και ταυτότητα φύλου σε ηλικία 17 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ