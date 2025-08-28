Bruce Willis: Η σύζυγός του αποκαλύπτει τη σπαρακτική απόφαση που έπρεπε να πάρει

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, η σύζυγος του Bruce Willis, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, αποκάλυψε την πιο δύσκολη απόφαση που χρειάστηκε να πάρει για το καλό του αγαπημένου της συζύγου και των δύο μικρών τους παιδιών, καθώς ο γνωστός ηθοποιός συνεχίζει να δίνει τη μάχη του με την μετωποκροταφική άνοια (Frontotemporal Dementia – FTD).

Ο 70χρονος πρωταγωνιστής της θρυλικής σειράς ταινιών Die Hard, διαγνώστηκε το 2023 με αυτή τη μορφή άνοιας, η οποία επηρεάζει σταδιακά τις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την προσωπικότητα και την ομιλία.

Σε ειδική εκπομπή του ABC με τίτλο «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey», η 47χρονη Έμμα μίλησε στη δημοσιογράφο Diane Sawyer για την απόφαση να μεταφέρει τον Bruce σε ένα δεύτερο σπίτι, μακριά από την ίδια και τις κόρες τους, τη 13χρονη Mabel και τη 11χρονη Evelyn.

«Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ», δήλωσε.

«Ο Bruce θα ήθελε τα κορίτσια μας να βρίσκονται σε ένα σπίτι που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές τους ανάγκες, όχι στις δικές του».

Ο Willis πλέον διαμένει σε ένα ισόγειο σπίτι, ειδικά διαμορφωμένο για την κατάστασή του, με πλήρη ομάδα φροντιστών που τον φροντίζουν 24 ώρες το 24ωρο.

Η Έμμα υπογράμμισε ότι οι κόρες τους επισκέπτονται συχνά τον πατέρα τους και περνούν μαζί στιγμές καθημερινότητας, όπως πρωινό ή δείπνο, δημιουργώντας στιγμές αγάπης και σύνδεσης.

«Όταν πάμε εκεί, είμαστε συνήθως στον κήπο ή βλέπουμε μια ταινία… Το θέμα είναι απλώς να είμαστε παρόντες, να συνδεθούμε με τον Bruce.

Το σπίτι είναι γεμάτο αγάπη, θαλπωρή, φροντίδα και γέλιο. Είναι συγκινητικό να βλέπω πόσοι φίλοι του Bruce συνεχίζουν να είναι δίπλα του, φέρνοντας ζωή και χαρά στην καθημερινότητά του».

«Θα ήθελα να μπορούσα να του μιλήσω…»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όταν η Sawyer τη ρώτησε τι θα ήθελε να ρωτήσει τον σύζυγό της αν μπορούσε να έχει μια αληθινή συζήτηση μαζί του σήμερα, η Έμμα απάντησε:

«Θα τον ρωτούσα αν είναι καλά. Αν φοβάται. Αν ανησυχεί.

Θα ήθελα τόσο πολύ να ξέρω τι αισθάνεται και πώς μπορώ να τον υποστηρίξω καλύτερα».

Ο Bruce Willis έχει επίσης τρεις ενήλικες κόρες από τον γάμο του με τη Demi Moore – τη 37χρονη Rumer, τη 34χρονη Scout, και την 31χρονη Tallulah.

Όταν επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της FTD μέσω εγκεφαλικής απεικόνισης, η Έμμα θυμάται πως ένιωσε πανικό. «Ήταν κάτι που δεν μπορούσα καν να προφέρω. Όταν το άκουσα, πάγωσα. Δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα άλλο. Ήταν σαν να έπεφτα στο κενό».

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι ο Bruce κατάλαβε τι του συνέβαινε, απάντησε: «Δεν νομίζω ότι συνέδεσε τα κομμάτια μεταξύ τους».

«Ο Bruce είναι ακόμα μαζί μας – με τον δικό του τρόπο»

Η Έμμα έχει αφιερωθεί πλήρως στη φροντίδα του Bruce και έχει γράψει ένα βιβλίο για την εμπειρία της με τίτλο The Unexpected Journey, που θα κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου.

Παρά την προχωρημένη μορφή της ασθένειας, η ίδια επισημαίνει ότι: «Ο Bruce εξακολουθεί να είναι πολύ κινητικός. Η γενική του υγεία είναι καλή. Είναι απλώς ο εγκέφαλός του που τον προδίδει.» Καθώς ο σταρ του The Sixth Sense χάνει την ικανότητά του να επικοινωνεί λεκτικά, η οικογένεια έχει αναπτύξει νέους τρόπους επαφής.

«Έχουμε βρει έναν διαφορετικό τρόπο να επικοινωνούμε. Και είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμα εδώ, με τον δικό του τρόπο.»

Τα πρώτα σημάδια που την ανησύχησαν

Η Έμμα θυμάται ότι τα πρώτα σημάδια της άνοιας ήταν διακριτικά, αλλά ανησυχητικά.

«Ήταν πάντα ένας άνθρωπος πολύ ομιλητικός, πολύ παρών. Ξαφνικά άρχισε να γίνεται πιο ήσυχος. Όταν μαζευόταν η οικογένεια, ήταν σαν να ‘έσβηνε’». Λίγο αργότερα άρχισε να ξεχνά λέξεις και να εμφανίζεται ξανά το τραύλισμα που είχε ως παιδί.

Η FTD είναι μια μορφή άνοιας που προσβάλλει κυρίως τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα και την ομιλία. Σε αντίθεση με το Αλτσχάιμερ, δεν ξεκινά με απώλεια μνήμης, αλλά με αλλαγές στον χαρακτήρα και την κοινωνική συμπεριφορά.

Αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των περιστατικών άνοιας, με 50.000 έως 60.000 διαγνωσμένα περιστατικά στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με τα 6 εκατομμύρια που πάσχουν από Αλτσχάιμερ.