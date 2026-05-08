Όλο και πιο κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοζέ Μουρίνιο!

Εδώ και μέρες έχει γίνει γνωστό πως η πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε… ανοιχτή γραμμή με αυτή του Ζοζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν αποκλείεται να επιστρέψει στη «βασίλισσα», με τις πιθανότητες αυτή τη στιγμή να είναι υπέρ της ολοκλήρωσης της συμφωνίας των δύο πλευρών!

Ο ίδιος ο Φλορεντίνο Πέρεθ κάνει τις επαφές, όπως αποκαλύπτει ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν στο «Athletic». Με το ρεπορτάζ να τονίζει μάλιστα πως αυτή τη στιγμή ο «Special One» είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Άλβαρο Αρμπελόα.

Άλλες περιπτώσεις που εξετάστηκαν αλλά δεν προχώρησαν για διάφορους λόγους, είναι αυτές των Κλοπ, Nτεσάμπ, Αλέγκρι και Ποτσετίνο. Έτσι ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε διαρκείς επαφές με τον Ζόρζε Μέντες, ατζέντη του Μουρίνιο.

Ο διάσημος τεχνικός έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα και για την επόμενη σεζόν, αλλά με ρήτρα αποδέσμευσης 3 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο Μουρίνιο αν και είναι στην πατρίδα του, δεν θα έλεγε όχι στο δέλεαρ να εργαστεί ξανά στη Ρεάλ Μαδρίτης.