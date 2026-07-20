Νέα απώλεια για τις ΗΠΑ στο Ιράν: Τρίτος Αμερικανός νεκρός σε τρεις ημέρες, ενώ εντείνεται ο πόλεμος

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ένας Αμερικανός στρατιωτικός έχασε τη ζωή του στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης εξουδετέρωσης ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που είχε καταρριφθεί.

Παράλληλα, ξεχωριστή ιρανική επίθεση στην Ιορδανία στοίχισε τη ζωή σε ακόμη δύο Αμερικανούς στρατιώτες, ενώ ένας εξακολουθεί να αγνοείται.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα το πρωί της Δευτέρας τα στοιχεία των δύο στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι η Ουάσινγκτον «παραμένει ανοιχτή» σε συνομιλίες, παρά την κλιμάκωση της βίας το Σαββατοκύριακο. Αντίστοιχα, Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι και η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συζητήσει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν επλήγη «πολύ σκληρά» μετά την ολοκλήρωση εννέα διαδοχικών νυχτών αμερικανικών επιδρομών.

Την ίδια ώρα, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε τη Δευτέρα τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, καθώς η ένταση στην περιοχή συνεχίζει να διαταράσσει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, η βρετανική Αρχή Ναυτιλιακής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι πλοίο βρίσκεται στις φλόγες και παρασύρεται ακυβέρνητο στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Πεντάγωνο: Ταυτοποιήθηκαν οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε ιρανική επίθεση στην Ιορδανία

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα τα στοιχεία των δύο στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ιρανικών πληγμάτων στην Ιορδανία.

Πρόκειται για τον ανθυπολοχαγό (1st Lt.) Tyler James Feehan, 25 ετών, και τη στρατιώτη (Pvt.) Isabella Gonzales, 19 ετών, οι οποίοι σκοτώθηκαν στην επίθεση της Παρασκευής εναντίον της αεροπορικής βάσης Muwaffaq Salti στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, η Gonzales, από το Κάρολτον του Τέξας, σκοτώθηκε την Παρασκευή, ενώ ο Feehan, από την περιοχή Ewa Beach της Χαβάης, υπέκυψε στα τραύματά του το Σάββατο.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) είχαν αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις με ανακοίνωσή τους το Σάββατο. Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι οι δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν «κατά τη διάρκεια εχθρικής επίθεσης».

Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν και άλλοι Αμερικανοί στρατιωτικοί. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), τέσσερις από αυτούς χρειάστηκε να διακομιστούν αεροπορικώς σε νοσοκομείο στην Ιορδανία, ωστόσο έχουν πλέον λάβει εξιτήριο.

Το υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.

Οι θάνατοι των δύο στρατιωτών αποτελούν τις πρώτες αμερικανικές απώλειες από ιρανικά πλήγματα από τον Μάρτιο.

Ύστερα από μια περίοδο σχετικής ύφεσης, η σύγκρουση έχει κλιμακωθεί σημαντικά την τελευταία εβδομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ιρανικών σιδηροδρομικών γραμμών, οδικών αξόνων και σηράγγων, ενώ το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ολοένα και περισσότερων χωρών της περιοχής.

Παρά τη νέα κλιμάκωση, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον «παραμένει ανοιχτή» σε συνομιλίες, ενώ εκπρόσωπος της ιρανικής πλευράς ανέφερε ότι και η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε το Σάββατο τον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών «μια πολύ θλιβερή εξέλιξη».

«Μισούμε να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα μας», δήλωσε στο NewsNation.

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