Το γραφείο Νετανιάχου απαντά στη δήλωση του Δημάρχου Νέας Υόρκης για πιθανή σύλληψη

Snapshot Το γραφείο του Νετανιάχου καόρησε τον Δήμαρχο Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι ότι προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή με τη δήλωση περί σύλληψης του πρωθυπουργού.

Το γραφείο χαρακτήρισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο «εικονικό δικαστήριο» χωρίς δικαιοδοσία επί Ισραηλινών και Αμερικανών πολιτών.

Το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου εκδόθηκε από τον πρώην εισαγγελέα του ΔΠΔ πριν από καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει λάβει πρωτοφανή μέτρα προστασίας αμάχων κατά των μαχών με τη Χαμάς.

Το γραφείο του Νετανιάχου κάλεσε τον Δήμαρχο Νέας Υόρκης να επικεντρωθεί στα προβλήματα της πόλης του και να μην σχολιάζει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Snapshot powered by AI

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενζιαμίν Νετανιάχου επέκρινε τη δήλωση του Ζόχραν Μαμντάνι ότι εξετάζει το ενδεχόμενο σύλληψης του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης εάν φτάσει στη Νέα Υόρκη. Το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι οι παρατηρήσεις ήταν μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τις αποτυχημένες πολιτικές του.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο χαρακτήρισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο «εικονικό δικαστήριο», χωρίς καμία δικαιοδοσία επί Ισραηλινών και Αμερικανών πολιτών. Επιπλέον, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ισχυρίζεται ότι το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου εκδόθηκε από τον πρώην εισαγγελέα του ΔΠΔ, Καρίμ Χαν λίγο πριν εμφανιστούν οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του, χαρακτηρίζοντάς το προσπάθεια εκτροπής της προσοχής του κοινού.

Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ έλαβε πρωτοφανή μέτρα για την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια των μαχών εναντίον της Χαμάς. Κάλεσε δε, τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης να επικεντρωθεί στην επίλυση των προβλημάτων της πόλης του και να μην κάνει δηλώσεις για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.