Οι ΗΠΑ επιστρατεύουν το βομβαρδιστικό B-1 καθώς εντείνουν τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε ένα βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς B-1 την Τρίτη για να πλήξει στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν , δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Νατάσα Παυλοπούλου

Οι ΗΠΑ επιστρατεύουν το βομβαρδιστικό B-1 καθώς εντείνουν τις επιθέσεις στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών το βομβαρδιστικό B-1 για να πλήξουν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν.
  • Η χρήση του βομβαρδιστικού B-1 σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ στην περιοχή.
  • Ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε με βομβαρδισμούς υποδομών στο Ιράν, ενώ το Ιράν απάντησε με απειλές επιθέσεων σε σύμμαχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.
  • Οι αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικά πλοία, πιθανόν με υποστήριξη από το Ιράν, δημιουργώντας νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Οι εμπορικές ναυτιλιακές διαδρομές στην Ερυθρά Θάλασσα επηρεάζονται λόγω φόβων επιθέσεων από τους Χούθι.
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Ήταν η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ επιστράτευσαν βομβαρδιστικό B-1 από τότε που άρχισαν ξανά οι εχθροπραξίες με το Ιράν πριν από 12 ημέρες. Η χρήση βομβαρδιστικών B-1, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο δωδεκάδες βόμβες 900 κιλών ή δεκάδες πυραύλους κρουζ, σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση και επέκταση της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ.

Το B-1 μπορεί να πετάξει ταχύτερα από την ταχύτητα του ήχου σε χαμηλά υψόμετρα, ενώ μεταφέρει το μεγαλύτερο φορτίο βομβών από οποιοδήποτε τύπο βομβαρδιστικού.Εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην περιοχή, ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής σε μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί εντός ημερών. Το B-1 σημειωτέον ξεκίνησε την αποστολή του από μια αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντοπίστηκε σε διαδικτυακούς ιστότοπους παρακολούθησης αεροπλάνων.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν ανακοίνωσε επίσημα την αποστολή B-1 στην ανακοίνωσή της σχετικά με τις επιθέσειςτηςΤρίτης.«Περιουσιακά στοιχεία της CENTCOM στόχευσαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στρατιωτικές υποδομές logistics για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ», αναφέρει η δήλωση.

Δεν είναι σαφές σε τι επιτέθηκε το B-1 και αν η μαζική αποστολή ήταν πιο αποτελεσματική από άλλες επιθέσεις των τελευταίων ημερών.Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αρκετές αποστολές B-1 κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Επική Οργή» χτυπώντας βάσεις πυραύλων, κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και συστήματα αεράμυνας Παρά την επέκταση των αμερικανικών επιθέσεων, το ιρανικό καθεστώς δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τη θέση του στα Στενά του Ορμούζ και εξακολουθεί να διεξάγει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Ορισμένοι αξιωματούχοι άμυνας των ΗΠΑ λένε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν γύρω από το Ορμούζ «είναι σχεδόν ανύπαρκτη», αλλά άλλοι λένε ότι το Ιράν εξακολουθεί να είναι ικανό να επιτεθεί σε πλοία στην περιοχή.Την Τετάρτη, ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, μεταξύ άλλων και στην Τεχεράνη, εάν το Ιράν επιτεθεί σε περισσότερα πλοία στο Ορμούζ. Το Ιράν απάντησε απειλώντας με επιθέσεις σε υποδομές σε χώρες του Κόλπου που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Την ίδια ημέρα οι αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικά πλοία για πρώτη φορά από τότε που ανακοίνωσαν αποκλεισμό των σαουδαραβικών λιμένων.

Οι επιθέσεις των Χούθι, μετά από μήνες σχεδόν πλήρους αποχής από τον πόλεμο, θα μπορούσαν να έχουν κίνητρο το Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν θέλει να χρησιμοποιήσει τους Χούθι για να δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, εκτός από τον Κόλπο, και να ασκήσει πίεση σε μια άλλη κρίσιμη διεθνή οδό μεταφοράς πετρελαίου.Αρκετά εμπορικά πλοία που διέσχιζαν την Ερυθρά Θάλασσα εθεάθησαν να αλλάζουν πορεία την Τετάρτη για να αποφύγουν να περάσουν από το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, φοβούμενα επιθέσεις των Χούθι.

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