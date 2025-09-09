Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η ανάρτηση του Δημήτρη Σταρόβα έξι χρόνια μετά τον θάνατό του

Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα χωρίς τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Ο αγαπητός καλλιτέχνης έφυγε από την ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 63 ετών, έπειτα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη στο εξοχικό του στην Μαγνησία.

Το μήνυμα του Δημήτρη Σταρόβα για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Ο Δημήτρης Σταρόβας ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, δηλώνοντας παράλληλα πως αν και έχουν σ υμπληρωθεί έξι χρόνια από τον θάνατο του ερμηνευτή, η απώλειά του φαντάζει σαν έναν ψέμα. «9/09/2019. Έξι χρόνια μετά και εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

https://www.instagram.com/p/DOYWSPrjbyu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

