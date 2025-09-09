Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια μετά τον θάνατό του
Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Κλάρα για την επέτειο θανάτου του πατέρα της
Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα 9 Σεπτεμβρίου από τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.
Ο δημοφιλής καλλιτέχνης απεβίωσε το 2019, σε ηλικία 63 ετών στο εξοχικό του στην Μαγνησία έπειτα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη.
Η ανάρτηση της κόρης του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα
Η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα συγκινεί στην ανάρτησή της για την απώλεια του πατέρα της δηημοσιεύοντας φωτογραφίες από τους δίσκους του πατέρα της μαζί με μια αφιερωματική κάρτα.
«Πού να ήξερα τότε που σου υπέγραφα αυτή την ευχετήρια κάρτα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά… μπαμπάκα μου», έγραψε για τον πατέρα της.
