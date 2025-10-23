Δημήτρης Σταρόβας για το εγκεφαλικό που υπέστη - «Ήταν ένα restart, το βλέπω σαν δεύτερη ευκαιρία»

Για την ζωή του έπειτα από την περιπέτεια με την υγεία του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Σταρόβας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

Ο γνωστός καλλιτέχνης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ήταν μία δεύτερη ευκαιρία, αλλά γνωρίζει ότι η ζωή του δεν θα είναι ποτέ όπως πριν.

«Κάθε έξι μήνες πρέπει να κάνω εξετάσεις. Στην παράσταση έχουμε προσαρμόσει το πρόβλημα ομιλίας στον ρόλο με ένα τρικ του Αλέξανδρου Ρήγα που είναι ο σκηνοθέτης, και βοηθάει την παράσταση», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Είναι σαν να έκανα ένα restart και μάλιστα στην ώρα μου. Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 90%, στη φωνή κατά 70% και στον συνδυασμό ούτε 50%. Δεν μπορώ να παίξω και να τραγουδήσω ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο. Εάν δεν είμαι focus κάπου μπορεί να χάσω τον ρυθμό. Μου είναι αδιανόητο ότι χάνω τον ρυθμό», πρόσθεσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Σταρόβας είπε: «Πολλές φορές σκέφτομαι δεν μπορεί να γινόταν αυτό 10-15 χρόνια νωρίτερα, να είχα περιθώρια. Το βλέπω σαν μία δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής στο παρελθόν, γιατί η ποιότητα ζωής είναι η μέρα με τη νύχτα».

