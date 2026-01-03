Δημήτρης Σταρόβας: «Στην περιπέτεια με την υγεία μου ήταν όλοι δίπλα μου και ψυχικά και οικονομικά»

Ο Δημήτρης Σταρόβας σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στην περιπέτεια που είχε με την υγεία του και το πόσο αυτή τον άλλαξε, αλλά και την επιστροφή του στη σκηνή στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και στον Κωνσταντίνο Αρκά.

Ο Δημήτρης Σταρόβας αρχικά παραδέχτηκε ότι είχε ενδοιασμούς για το αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου του.

«Στην αρχή είχα ενδοιασμούς να παίξω και θέατρο και μουσική. Στην πρώτη πρόβα, δε σου κρύβω, ότι είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει κάποιον άλλον, αλλά επέμεναν και όλα τα παιδιά να παίξω. Τελικά μου βγήκε σε καλό και προσαρμόσαμε το πρόβλημα ομιλίας στον ρόλο… Εννοείται ότι μου δίνει χαρά που επέστρεψα. Είναι φοβερό μπουστάρισμα» παραδέχτηκε και πρόσθεσε: «Πλέον βλέπω εντελώς διαφορετικά τη ζωή. Είμαστε πολύ εγωιστές, αγνώμονες και αχάριστοι οι άνθρωποι, επειδή έχουμε κάποια πράγματα δεδομένα, ξεχνάμε την αξία μας. Μόνο λάθη έκανα σε σχέση με την υγεία μου…Έχουμε μια νοοτροπία ότι το κακό θα φτάσει στην πόρτα του γείτονα, όχι στη δική μας».

«Η σύντροφός μου παίζει μεγάλο ρόλο… Η Άννα είναι αυτό που λέμε βράχος, και όλοι μου οι φίλοι ήταν ανέλπιστα δίπλα μου…» είπε σε άλλο σημείο για την αγαπημένη του Άννα.