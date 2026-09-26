Ξεχασμένος χάρτης 439 ετών «δείχνει» το σημείο όπου αναζητούν την Κιβωτό του Νώε

Ο χάρτης δημιουργήθηκε το 1587 από τον Ιταλό ευγενή και χαρτογράφο Ουρμπάνο Μόντε και, όταν συναρμολογηθεί πλήρως, έχει πλάτος σχεδόν 10 πόδια, δηλαδή περίπου 3 μέτρα

Δημήτρης Δρίζος

Ξεχασμένος χάρτης 439 ετών «δείχνει» το σημείο όπου αναζητούν την Κιβωτό του Νώε
WHAT THE FACT
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  • Ένας χάρτης του 1587 από τον Ουρμπάνο Μόντε απεικονίζει την Κιβωτό του Νώε στα βουνά του Αραράτ, στη σημερινή Τουρκία.
  • Ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, θεωρείται από την ομάδα Noah's Ark Scans ως ανθρωπογενές αντικείμενο και όχι φυσικό γεωλογικό φαινόμενο.
  • Σαρώσεις με ραντάρ εντόπισαν στο εσωτερικό του σχηματισμού τρία στρώματα με πιθανούς θαλάμους, διαδρόμους και σήραγγες.
  • Τα δείγματα από τον σχηματισμό περιέχουν υψηλότερα επίπεδα άνθρακα, που ίσως υποδηλώνουν παρουσία οργανικής ύλης ή αρχαίου ξύλου.
  • Τα ευρήματα παραμένουν υπό επεξεργασία και αναμένεται πλήρης ανάλυση τις επόμενες εβδομάδες.
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Ένας χάρτης ηλικίας 439 ετών επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα εξέλιξη στην αναζήτηση της περίφημης Κιβωτού του Νώε.

Ο χάρτης δημιουργήθηκε το 1587 από τον Ιταλό ευγενή και χαρτογράφο Ουρμπάνο Μόντε και, όταν συναρμολογηθεί πλήρως, έχει πλάτος σχεδόν 10 πόδια, δηλαδή περίπου 3 μέτρα. Είναι γεμάτος περίτεχνες απεικονίσεις ηπείρων, μυθικών πλασμάτων και ανεξερεύνητων περιοχών.

Κρυμμένη μέσα στον παγκόσμιο χάρτη βρίσκεται μια μικρή απεικόνιση της Κιβωτού του Νώε, η οποία φαίνεται να βρίσκεται πάνω στα βουνά του Αραράτ στη σημερινή Τουρκία, στην περιοχή όπου ερευνητές αναζητούν σήμερα στοιχεία για το βιβλικό σκάφος.

Η λεπτομέρεια έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η θέση που αποτυπώνεται στον χάρτη παρουσιάζει ομοιότητες με τον σχηματισμό Ντουρουπινάρ, όπου ερευνητική ομάδα πραγματοποιεί έρευνες για την πιθανή ύπαρξη καταλοίπων της Κιβωτού.

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Τζίμι Κορσέτι έγραψε στο διαδίκτυο: «Η ίδια τοποθεσία με την περιοχή Ντουρουπινάρ, σχεδόν ακριβώς το ίδιο μήκος. Σύμπτωση;»

Η διεθνής ομάδα που εξετάζει τον σχηματισμό Ντουρουπινάρ υποστηρίζει πρόσφατα ότι έχει «100% επιβεβαιώσει» πως ο σχηματισμός δεν αποτελεί φυσικό γεωλογικό χαρακτηριστικό, αλλά «ανθρωπογενές αντικείμενο».

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Ο Άντριου Τζόουνς, ιδρυτής της ομάδας Noah's Ark Scans, δήλωσε ότι τα προκαταρκτικά δεδομένα από τις σαρώσεις με ραντάρ δεν παρουσιάζουν «την απλή, ομοιογενή εικόνα ενός συμπαγούς βράχου».

Η ερευνητική ομάδα έχει συλλέξει δείγματα από βάθος σχεδόν 18 μέτρων.

«Μέχρι στιγμής έχουμε ανακτήσει στρώματα πλούσια σε οργανική ύλη, τα οποία πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να αποτελούν τα αποσυντεθειμένα ανώτερα τμήματα της Κιβωτού», εξήγησε ο Τζόουνς.

Ο χάρτης του Μόντε δημιουργήθηκε στην κορύφωση της Εποχής των Ανακαλύψεων, όταν οι Ευρωπαίοι χαρτογράφοι επανασχεδίαζαν με ταχύτητα τον γνωστό κόσμο, μετά τα ταξίδια στην Αμερική και την Ασία.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους χάρτες του 16ου αιώνα, ο συγκεκριμένος σχεδιάστηκε από την οπτική του βόρειου πόλου, τοποθετώντας την Αρκτική στο κέντρο του κόσμου.

Ο τεράστιος χάρτης αποτελείται από 60 ξεχωριστά, χειρόγραφα φύλλα, τα οποία μπορούν να συναρμολογηθούν ώστε να σχηματίσουν μια ενιαία κυκλική εικόνα σχεδόν 3 μέτρων.

Είναι γεμάτος περίτεχνες απεικονίσεις πλοίων, θαλάσσιων τεράτων και μυθικών πλασμάτων, καθώς και λεπτομερείς σημειώσεις για μακρινές περιοχές και τους πολιτισμούς που κατοικούσαν σε αυτές.

Οι ιστορικοί εκτιμούν ότι ο Μόντε εμπνεύστηκε για τη δημιουργία του χάρτη μετά την επίσκεψη μιας ιαπωνικής αντιπροσωπείας στο Μιλάνο το 1585, γεγονός που έφερε τους Ευρωπαίους σε επαφή με νέες αντιλήψεις για τον κόσμο.

Το πρωτότυπο χειρόγραφο βρίσκεται σήμερα στο David Rumsey Map Center του Πανεπιστημίου Stanford, όπου έχει υποστεί ψηφιακή αποκατάσταση και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Η απεικόνιση της Κιβωτού έχει τραβήξει την προσοχή, καθώς τοποθετεί το σκάφος του Νώε στα βουνά του Αραράτ αιώνες πριν από την έναρξη των σύγχρονων ερευνών στην περιοχή για στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με τη βιβλική διήγηση.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, η Κιβωτός του Νώε προσάραξε στα «βουνά του Αραράτ» μετά από έναν κατακλυσμό 150 ημερών, ο οποίος είχε καλύψει τη Γη, ενώ διασώθηκαν μόνο όσοι βρίσκονταν μέσα στο ξύλινο σκάφος.

Η θεωρία ότι η Κιβωτός κατέληξε στην ορεινή περιοχή της σημερινής Τουρκίας αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο αντιπαράθεσης.

Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ είναι αποτέλεσμα φυσικών γεωλογικών διεργασιών. Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν ότι τα χαρακτηριστικά του παραπέμπουν σε κάτι πολύ διαφορετικό.

Η ομάδα Noah's Ark Scans ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

«Για δεκαετίες, οι σκεπτικιστές είχαν μία απλή απάντηση για τον σχηματισμό Ντουρουπινάρ, που μοιάζει με σκάφος: είναι απλώς ένας συμπαγής όγκος φυσικού βράχου», ανέφερε η ομάδα.

«Η αποστολή ήταν ξεκάθαρη: να δοκιμάσουμε την εξήγηση του "συμπαγούς βράχου". Αποτελεί ο σχηματισμός μία ενιαία, ομοιογενή μάζα φυσικής πέτρας; Περιέχει εσωτερικές δομές;

Πού βρίσκεται το πραγματικό μητρικό πέτρωμα κάτω από τον σχηματισμό και πώς συνεχίζεται αυτό το πέτρωμα στην ευρύτερη κοιλάδα;»

Η ομάδα υποστήριξε ότι οι σαρώσεις με ραντάρ εντόπισαν τρία στρώματα κάτω από την επιφάνεια του σχηματισμού, τα οποία, σύμφωνα με την ερμηνεία της, περιλαμβάνουν θαλάμους, διαδρόμους, οργανωμένα μοτίβα και σήραγγες.

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Η Λόρεν Γουίτσκι, επικεφαλής μάρκετινγκ και συγκέντρωσης χρημάτων της Noah's Ark Scans, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι ο σχηματισμός δεν είναι κατά 100% γεωλογικός. Λένε, και παραθέτω, ότι είναι ένα "ανθρωπογενές αντικείμενο"».

Οι δοκιμές που πραγματοποίησε επίσης η Noah's Ark Scans εντόπισαν υψηλότερα επίπεδα άνθρακα στο εσωτερικό του σχηματισμού σε σύγκριση με δείγματα εδάφους που συλλέχθηκαν λίγα μέτρα μακριά, στην ίδια πλαγιά.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η διαφορά αυτή θα μπορούσε να υποδεικνύει συγκέντρωση οργανικής ύλης και ενδεχομένως κατάλοιπα αρχαίου ξύλου, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακτηθεί κανένα κομμάτι ξυλείας.

Ο επικεφαλής αρχαιολόγος, δρ. Τζένκερ Ατίλα, δήλωσε: «Η ποσότητα άνθρακα που προέρχεται από το εσωτερικό του πλοίου είναι κατά 40% υψηλότερη από αυτή που βρέθηκε στο εξωτερικό».

«Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει οργανική ύλη ή κατάλοιπα ξύλου».

Τα ευρήματα, πάντως, παραμένουν μη επαληθευμένα, καθώς τα δείγματα που έχουν συλλεχθεί υποβάλλονται σε εργαστηριακές αναλύσεις. Η ερευνητική ομάδα αναμένεται να δημοσιεύσει πληρέστερη ανάλυση τις επόμενες εβδομάδες.

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