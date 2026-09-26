Ο φλοιός της Γης σκίζεται στον Ειρηνικό αλλά δεν είναι κακό νέο

Snapshot Μια ομάδα επιστημόνων κατέγραψε για πρώτη φορά με πρωτοφανήκρίνεια τη στιγμή που μια τεκτονική πλάκα διαλύεται κατά τη βύθισή της στη ζώνη καταβύθισης Κασκάντια.

Η διάλυση της τεκτονικής πλάκας συμβαίνει σταδιακά μέσω σχηματισμού ρηγμάτων και μικροπλακών, αντί για μια απότομη κατάρρευση.

Η διαδικασία διάλυσης εξελίσσεται σε επεισοδιακά στάδια που διαρκούν εκατομμύρια χρόνια και οδηγούν στην πλήρη παύση της ζώνης καταβύθισης.

Η μελέτη δεν αλλάζει την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου στην περιοχή Κασκάντια, η οποία παραμένει ικανή να προκαλέσει ισχυρούς σεισμούς και τσουνάμι.

Η νέα γνώση για τη διάρρηξη των τεκτονικών πλακών μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση και την πρόβλεψη της εξάπλωσης σεισμικών δονήσεων. Snapshot powered by AI

Με πρωτοφανή ευκρίνεια, μια ομάδα επιστημόνων κατάφερε να παρατηρήσει άμεσα μια ζώνη καταβύθισης που διαλύεται, καταγράφοντας τη στιγμή κατά την οποία μια τεκτονική πλάκα αρχίζει να σπάει καθώς βυθίζεται κάτω από μια άλλη.

Η ανακάλυψη, που περιγράφεται σε πρόσφατη μελέτη στο περιοδικό Science Advances, προσφέρει νέα στοιχεία για την εξέλιξη της επιφάνειας της Γης. Το φαινόμενο καταγράφηκε στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Βόρειας Αμερικής, στη Ζώνη Καταβύθισης Κασκάντια (Cascadia Subduction Zone), μια από τις σημαντικότερες γεωλογικές δομές της περιοχής.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο «πεθαίνουν» αυτές οι τεράστιες γεωλογικές δομές δημιουργεί νέα ερωτήματα για τους σεισμικούς κινδύνους στην περιοχή, αλλά ταυτόχρονα δείχνει ότι η διαδικασία είναι εξαιρετικά αργή και εξελίσσεται σταδιακά.

Το τέλος ενός γεωλογικού γίγαντα

Οι ζώνες καταβύθισης αποτελούν μία από τις πιο ισχυρές δυνάμεις που διαμορφώνουν τη Γη. Μετακινούν ηπείρους, προκαλούν καταστροφικούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, ενώ οδηγούν τμήματα του γήινου φλοιού βαθιά στον μανδύα, όπου ανακυκλώνονται.

Ωστόσο, οι ζώνες καταβύθισης δεν διαρκούν για πάντα. Αν συνέβαινε το αντίθετο, οι ήπειροι θα συνέχιζαν να συγκρούονται αδιάκοπα, οι ωκεανοί θα εξαφανίζονταν και μεγάλο μέρος του γεωλογικού παρελθόντος της Γης θα χανόταν.

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τους γεωλόγους εδώ και δεκαετίες είναι πώς ακριβώς σταματά η λειτουργία αυτών των τεράστιων γεωλογικών συστημάτων.

«Το να ξεκινήσεις μια ζώνη καταβύθισης είναι σαν να προσπαθείς να σπρώξεις ένα τρένο σε ανηφόρα: απαιτεί τεράστια προσπάθεια», δήλωσε ο Brandon Shuck, γεωλόγος στο Louisiana State University και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Όμως, από τη στιγμή που αρχίζει να κινείται, είναι σαν ένα τρένο που κατηφορίζει και είναι σχεδόν αδύνατο να σταματήσει. Για να τελειώσει, χρειάζεται κάτι δραματικό: ουσιαστικά ένα δυστύχημα τρένου».

«Υπέρηχος» στα βάθη του ωκεανού

Στα ανοικτά της νήσου Βανκούβερ, όπου οι πλάκες Χουάν ντε Φούκα και Explorer βυθίζονται αργά κάτω από τη βορειοαμερικανική πλάκα, οι επιστήμονες φαίνεται πως εντόπισαν για πρώτη φορά τον μηχανισμό.

Χρησιμοποιώντας σεισμική απεικόνιση ανάκλασης, μια τεχνική που μοιάζει με έναν τεράστιο «υπέρηχο» του υπεδάφους της Γης, σε συνδυασμό με λεπτομερείς καταγραφές σεισμών, η ερευνητική ομάδα κατάφερε να καταγράψει μια τεκτονική πλάκα τη στιγμή που διαλύεται.

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του πειράματος CASIE21. Οι ερευνητές έστελναν ηχητικά κύματα στον πυθμένα του ωκεανού από ένα ερευνητικό πλοίο και κατέγραφαν τις ανακλάσεις τους με ένα καλώδιο μήκους 15 χιλιομέτρων, εξοπλισμένο με υποβρύχιους αισθητήρες.

Η διαδικασία δημιούργησε εικόνες εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης των βαθιών ρηγμάτων και των ρωγμών, αποκαλύπτοντας τα σημεία στα οποία η τεκτονική πλάκα κυριολεκτικά σπάει.

«Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τόσο καθαρή εικόνα μιας ζώνης καταβύθισης τη στιγμή που πεθαίνει», δήλωσε ο Shuck.

Αντί να καταρρέει ολόκληρη ταυτόχρονα, η πλάκα διαλύεται σταδιακά, δημιουργώντας μικρότερες μικροπλάκες και νέα όρια μεταξύ τους. Έτσι, αντί για ένα μεγάλο «δυστύχημα τρένου», οι επιστήμονες παρακολουθούν ένα τρένο που εκτροχιάζεται αργά, βαγόνι-βαγόνι.

Οι ερευνητές εντόπισαν απότομες ρωγμές που διασχίζουν την ωκεάνια πλάκα, μεταξύ των οποίων και ένα τεράστιο ρήγμα, όπου η πλάκα έχει βυθιστεί περίπου 5 χιλιόμετρα.

«Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρήγμα που αυτή τη στιγμή σκίζει την πλάκα», εξήγησε ο Shuck. «Δεν έχει σπάσει κατά 100%, αλλά είμαστε πολύ κοντά».

Η σεισμική δραστηριότητα επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο μοντέλο. Κατά μήκος ενός ρήγματος μήκους περίπου 75 χιλιομέτρων, ορισμένα τμήματα εξακολουθούν να παρουσιάζουν δραστηριότητα, ενώ άλλα παραμένουν ασυνήθιστα ήσυχα.

«Μόλις ένα κομμάτι αποκολληθεί πλήρως, δεν προκαλεί πλέον σεισμούς, επειδή τα πετρώματα δεν είναι πλέον συνδεδεμένα μεταξύ τους», σημείωσε ο ερευνητής.

Η απουσία σεισμικής δραστηριότητας αποτελεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σαφή ένδειξη ότι ένα τμήμα έχει ήδη αποκολληθεί και ότι το ρήγμα συνεχίζει να μεγαλώνει με την πάροδο του χρόνου.

Ένας αργός γεωλογικός «εκτροχιασμός»

Η μελέτη δείχνει ότι η διάρρηξη εξελίσσεται σε στάδια, μέσω μιας διαδικασίας που οι ερευνητές χαρακτηρίζουν επεισοδιακή.

Αντί να καταρρέει ξαφνικά ολόκληρη η τεκτονική δομή, το σύστημα διαλύεται σταδιακά. Τα ρήγματα μετασχηματισμού, στα οποία οι πλάκες ολισθαίνουν η μία δίπλα στην άλλη, λειτουργούν σαν φυσικά «ψαλίδια», κόβοντας κάθετα το ρήγμα.

Καθώς η πλάκα διασπάται σε μικρότερα τμήματα, χάνει σταδιακά την ορμή που την οδηγεί προς τα κάτω και σταματά να βυθίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Κάθε τμήμα χρειάζεται αρκετά εκατομμύρια χρόνια για να αποκολληθεί. Συνολικά, όμως, αυτά τα διαδοχικά επεισόδια οδηγούν σταδιακά στην πλήρη διακοπή της λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος.

Η διαδικασία αυτή βοηθά να εξηγηθούν και άλλα γεωλογικά ευρήματα που έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικές περιοχές, όπως τα θραύσματα τεκτονικών πλακών που έχουν απομείνει στα ανοικτά της Μπάχα Καλιφόρνια.

Για δεκαετίες, οι ερευνητές γνώριζαν ότι αυτά τα απομεινάρια της πλάκας Farallon αποτελούσαν ενδείξεις παλαιών ζωνών καταβύθισης που είχαν σταματήσει να λειτουργούν. Ο ακριβής μηχανισμός, ωστόσο, παρέμενε ασαφής.

Η διαδικασία συνεχίζεται σταδιακά και μπορεί να δημιουργήσει ανοίγματα στις περιοχές όπου η πλάκα έχει σκιστεί, επιτρέποντας σε θερμό υλικό από τον μανδύα να ανέβει προς την επιφάνεια και να τροφοδοτήσει ηφαιστειακή δραστηριότητα.

«Πρόκειται για μια προοδευτική διάρρηξη, ένα επεισόδιο κάθε φορά», ανέφερε ο Shuck. «Και ταιριάζει πολύ καλά με όσα βλέπουμε στο γεωλογικό αρχείο, όπου τα ηφαιστειακά πετρώματα γίνονται σταδιακά νεότερα ή παλαιότερα με μια ακολουθία που αντανακλά αυτή τη σταδιακή διάρρηξη».

Τι σημαίνει η ανακάλυψη για τον σεισμικό κίνδυνο

Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα εάν ένας μεγάλος σεισμός θα μπορούσε να εξαπλωθεί μέσα από τα νεοανακαλυφθέντα ρήγματα.

Η ανακάλυψη είναι σημαντική για την κατανόηση της δομής της Γης, ωστόσο οι εκτιμήσεις για τον σεισμικό κίνδυνο στην περιοχή της Κασκάντια σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα δεν αλλάζουν.

Η περιοχή εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει εξαιρετικά ισχυρούς σεισμούς και τσουνάμι. Η καλύτερη κατανόηση, όμως, του τρόπου με τον οποίο αυτά τα ρήγματα επηρεάζουν την εξάπλωση μιας σεισμικής διάρρηξης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για τη μ