ΗΠΑ και Κίνα ανοίγουν δίαυλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης

Snapshot Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Δημιουργήθηκε ο «Διάλογος ΗΠΑ-Κίνας για τη σούπερ-νοημοσύνη» για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ηγέτες των δύο χωρών αναγνώρισαν την ευθύνη τους να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη για το κοινό καλό και να διασφαλίσουν τον ανθρώπινο έλεγχό της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να διατηρηθεί η τρέχουσα στάθμη ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης.

Προτάθηκε η εφαρμογή μηχανισμού ειδοποίησης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για περιστατικά που αφορούν την εθνική ασφάλεια σχετιζόμενα με την τεχνητή νοημοσύνη. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ και η Κίνα θα ανοίξουν έναν «δίαυλο επικοινωνίας» για την αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο χώρες δημιούργησαν έναν «Διάλογο ΗΠΑ-Κίνας για τη σούπερ-νοημοσύνη για να ανταλλάσσουν απόψεις για τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης» και συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν έναν «διμερή δίαυλο επικοινωνίας» αφιερωμένο στα περιστατικά, δήλωσε η αμερικανική προεδρία σε δελτίο Τύπου.

Η τεχνητή νοημοσύνη, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε «σούπερ-νοημοσύνη» πριν από μερικές ημέρες, ήταν ένα από τα σημαντικά ζητήματα που συζητήθηκαν κατά την επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον, η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

Οι δύο χώρες, που ανταγωνίζονται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά τους κινδύνους, ύστερα από περιστατικά από τα οποία προκλήθηκε ο φόβος μήπως η τεχνολογία αυτή ξεφύγει από τον έλεγχο των δημιουργών της.

Οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν «την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη για το κοινό καλό» και να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή της θα παραμείνει πάντα υπό ανθρώπινο έλεγχο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να παραμείνει «ακριβώς στο σημερινό στάδιο» ρύθμισης.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε προτείνει την περασμένη εβδομάδα «να τεθεί σε εφαρμογή ένας μηχανισμός ειδοποίησης» ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα «σε περίπτωση περιστατικών, αν κάτι συμβεί που άπτεται της εθνικής ασφάλειας».

«Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε από μια κατάσταση αδιαφάνειας σε περισσότερη διαφάνεια ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παγκόσμια δύναμη στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης», σημείωσε.

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