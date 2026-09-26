Πιερία: Τραγωδία στους Νέους Πόρους - Νεκρός 63χρονος Γερμανός λουόμενος

Snapshot Ένας 63χρονος Γερμανός λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στους Νέους Πόρους Πιερίας.

Παρά τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών και των γιατρών στο νοσοκομείο Κατερίνης, ο άνδρας κατέληξε.

Το περιστατικό ενημερώθηκε στη Λιμενική Αρχή Πλαταμώνα, που ανέλαβε την προανάκριση.

Ζητήθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο ενός 63χρονου υπηκόου Γερμανίας στην παραλία των Νέων Πόρων στην Πιερία, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες που έγιναν, κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9), όταν ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα στην παραλία των Νέων Πόρων.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πλαταμώνα. Ο 63χρονος βγήκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και στο σημείο έσπευσαν ναυαγοσώστες, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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