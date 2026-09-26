 «Πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμο» - Η Δανάη Μπάρκα ξέχασε να δηλώσει τον γάμο της στο ληξιαρχείο

Snapshot Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης καθυστέρησαν να δηλώσουν τον γάμο τους στο ληξιαρχείο και έπρεπε να πληρώσουν πρόστιμο.

Το ζευγάρι επισκέφτηκε το ΚΕΠ με τα απαραίτητα έγγραφα για να τακτοποιήσει τη διαδικασία.

Μέχρι την τακτοποίηση, ο γάμος τους δεν είχε επίσημη αναγνώριση.

Η καθυστέρηση οφειλόταν εν μέρει στο ότι δεν είχαν βρει δίπλες για να κεράσουν κατά την επίσκεψη στο ΚΕΠ.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε ότι πλέον είναι επίσημα παντρεμένοι. Snapshot powered by AI

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης χρειάστηκε να επιστρέψουν στα διαδικαστικά του γάμου τους, καθώς είχαν αφήσει σε εκκρεμότητα την επίσημη δήλωση της ληξιαρχικής πράξης γάμου. Το ζευγάρι τακτοποίησε τελικά την υπόθεση, πληρώνοντας και το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια αποκάλυψε την περιπέτεια μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μαζί με τον σύζυγό της κατευθύνθηκε σε ΚΕΠ, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα για να κλείσει και τυπικά η εκκρεμότητα.

Μάλιστα, η ίδια φρόντισε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τον λόγο της επίσκεψής τους με τον δικό της χιουμοριστικό τρόπο.

«Θα σας πω τώρα πού πάμε. Πάμε στα ΚΕΠ, διότι χρωστάμε ένα χαρτί του γάμου και πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμό μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Μέχρι τώρα δεν ήμασταν επίσημα παντρεμένοι»

Στη συνέχεια, η Δανάη Μπάρκα εξήγησε πως μετά τον γάμο τους δεν φρόντισαν να καταθέσουν εγκαίρως το απαραίτητο έγγραφο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πληρώσουν πρόστιμο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

«Ναι, έχει και πρόστιμο, γιατί έπρεπε μετά τον γάμο να πάμε αυτό το χαρτί. Εμείς δεν το πήγαμε ποτέ φυσικά, φαντάζομαι μπορείτε να το αντιληφθείτε, και τώρα πάμε το χαρτί για να είμαστε επίσημα παντρεμένοι, μέχρι τώρα δεν ήμασταν», ανέφερε με χιούμορ.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσσηνία, δεν πήγε πάντως στο ΚΕΠ με άδεια χέρια. Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης πήραν μαζί τους δίπλες για να κεράσουν, συνεχίζοντας το χιουμοριστικό κλίμα γύρω από την καθυστερημένη διευθέτηση της υπόθεσης.

Ο Φάνης Μπότσης σχολίασε μάλιστα πως η καθυστέρηση οφειλόταν, μεταξύ άλλων, στο ότι δεν είχαν βρει μέχρι τότε δίπλες.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε με ενθουσιασμό ότι πλέον όλα είχαν μπει στη θέση τους.

«Τώρα παντρευτήκαμε. Είναι γεγονός. Είμαστε και επίσημα παντρεμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

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