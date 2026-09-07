Δανάη Μπάρκα: Νέα εμφάνιση στην παραλία μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της - «Boy or a girl?»

Snapshot Η Δανάη Μπάρκα εμφανίστηκε σε βίντεο στην παραλία με φουσκωμένη κοιλιά, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της.

Το φύλο του μωρού παραμένει άγνωστο, όπως υπογραμμίζεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok.

Η εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε επίσημα στις 1 Σεπτεμβρίου μέσω Instagram, επιβεβαιώνοντας πως περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Φάνη Μπότση.

Η ανακοίνωση ήρθε περίπου δύο μήνες μετά τον γάμο τους που έγινε τον Ιούνιο στη Μεσσηνία.

Η Δανάη Μπάρκα δέχθηκε πολλές ευχές και ευχαρίστησε το κοινό για τα μηνύματα υποστήριξης και τις προσωπικές ιστορίες εγκυμοσύνης. Snapshot powered by AI

Μια νέα εμφάνιση της Δανάης Μπάρκα, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok και ήδη τραβά την προσοχή των χρηστών.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια εμφανίζεται σε παραλία, φορώντας μαγιό και έχοντας πλέον αφήσει την εγκυμοσύνη της να πρωταγωνιστεί στην εικόνα. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα στιγμιότυπα που κυκλοφορούν δημόσια μετά την αποκάλυψη ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό popcommunications, υπάρχει η λεζάντα: «Boy or a girl? We don’t know, but we pop obviously», αφήνοντας το φύλο του μωρού ανοιχτό και δίνοντας έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο στο στιγμιότυπο.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της την 1η Σεπτεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε τότε, εμφανιζόταν μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, ενώ η φουσκωμένη κοιλιά της αποκάλυπτε το ευχάριστο νέο.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα… κι απ’ τους τρεις μας!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο πως το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί.

https://www.instagram.com/p/DcwQ7glDFdt/

Η είδηση ήρθε περίπου δύο μήνες μετά τον γάμο τους, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στη Μεσσηνία.

Έκτοτε, η Δανάη Μπάρκα έχει δεχθεί πλήθος ευχών από φίλους, συνεργάτες και διαδικτυακούς της ακολούθους, ενώ η ίδια ευχαρίστησε δημόσια όσους της έστειλαν μηνύματα και μοιράστηκαν μαζί της προσωπικές ιστορίες από τη δική τους εμπειρία εγκυμοσύνης.

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