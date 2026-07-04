Νόνη Δούνια: Μεγάλη τιμή να γίνω κουμπάρα της Δανάης Μπάρκα

Snapshot Η Νόνη Δούνια έγινε κουμπάρα στον γάμο της Δανάης Μπάρκα.

Η Δούνια περιέγραψε το μυστήριο ως συγκινητικό και αυθόρμητο, αντανακλώντας τον χαρακτήρα της Δανάης.

Η φιλία τους, αν και πρόσφατη, εξελίχθηκε σε οικογενειακή σχέση μετά τον γάμο.

Η Νόνη Δούνια εξέφρασε μεγάλη τιμή και χαρά για τον νέο δεσμό που δημιουργήθηκε μεταξύ τους. Snapshot powered by AI

Στον γάμο της Δανάης Μπάρκα και στην επιλογή του ζευγαριού να γίνει κουμπάρα τους, αναφέρθηκε η Νόνη Δούνια.

Η πρώην βουλευτής και παρουσιάστρια, μιλώντας στο Open, εξήγησε πως επρόκειτο για μία πρόταση που της έγινε την τελευταία στιγμή και αποτέλεσε μεγάλη τιμή για εκείνη. Όπως είπε, έζησαν συγκινητικές στιγμές στο μυστήριο και πρόσθεσε πως πλέον η φιλία της με την ηθοποιό και παρουσιάστρια εξελίχθηκε και επίσημα σε οικογενειακή σχέση.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά. Αυθόρμητα όπως είναι και η ίδια η Δανάη. Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να γίνω κουμπάρα. Δεν το περίμενα, ήταν μια έκπληξη. Με τη Δανάη η φιλία μας δεν γράφει πολλά χρόνια, αλλά είναι πολύ ισχυρή και χάρηκα πάρα πολύ που και επίσημα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε οικογένεια, γιατί στην καρδιά μου ήταν οικογένειά μου από την αρχή».

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