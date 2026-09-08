Ξεσπά η Δανάη Μπάρκα: «Μην διαβάζετε αυτές τις γελοιότητες» - Η οργισμένη ανάρτησή της

Snapshot Η Δανάη Μπάρκα καταγγέλλει τη συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων σχετικά με την προσωπική της ζωή και ιατρικά θέματα.

Προειδοποιεί το κοινό να είναι προσεκτικό με τις πηγές ενημέρωσης και να μην ενισχύει τέτοιου είδους δημοσιεύματα με κλικ.

Η παρουσιάστρια δηλώνει πως θα κινηθεί νομικά εάν συνεχιστεί η παραπληροφόρηση σε βάρος της.

Επισημαίνει ότι δεν θεωρεί αποδεκτή την ανοχή σε ψευδείς ειδήσεις και ζητά την προστασία από τέτοιες πρακτικές. Snapshot powered by AI

Την έντονη αντίδραση της Δανάης Μπάρκα προκάλεσαν δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες και αφορούν την προσωπική της ζωή, αλλά και ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα.

Η ίδια, μέσα από αναρτήσεις της στα social media, θέλησε να πάρει θέση και να προειδοποιήσει τους διαδικτυακούς της ακολούθους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσα διαβάζουν και τις πηγές από τις οποίες ενημερώνονται.

Σε μία από τις αναρτήσεις της, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στα social media, συνοδεύοντάς τα με το χαρακτηριστικό μήνυμα: «Παιδιά ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΙΟΤΗΤΕΣ».

Στη συνέχεια, με νέο story, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε πιο αναλυτικά στο ζήτημα, κάνοντας λόγο για «συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων» που την αφορούν, ακόμη και για θέματα ιατρικού χαρακτήρα.

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ την συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων που με αφορούν, ακόμη και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ζήτησε από τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τις πηγές που επιλέγει να διαβάζει και να σχολιάζει, επισημαίνοντας πως κάθε «κλικ» ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές.

Η Δανάη Μπάρκα ξεκαθάρισε ακόμη πως, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, προτίθεται να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία της.

«Η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια. Μην δίνετε κλικ», ανέφερε στην ανάρτησή της, προσθέτοντας πως δεν θεωρεί αποδεκτή την ανοχή σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα.

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