Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ένας άνδρας από φωτιά σε σπίτι
Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς ο χώρος της κουζίνας
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- Πυρκαγιά ξέσπασε σε ισόγεια μονοκατοικία στην Κέρκυρα.
- Καταστράφηκε ολοσχερώς η κουζίνα και μερικώς η κεραμοσκεπή του σπιτιού.
- Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.
Φωτιά σε ισόγεια μονοκατοικία στην περιοχή Κεφαλομάντουκο στην Κέρκυρα, ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς ο χώρος της κουζίνας και μερικώς η κεραμοσκεπή, ενώ ο ιδιοκτήτης παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς έφερε εγκαύματα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα.
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