Ζαχαράκη: Προβλήματα συντήρησης για ένα στα τρία σχολεία

Για τη συντήρηση των σχολείων αλλά και για σχολικές μονάδες υψηλού κινδύνου τοποθετήθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), δείχνουν πως ένα στα τρία σχολεία παρουσιάζουν κακοτεχνίες ενώ η συντήρησή τους είναι ελλιπής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Ζαχαράκη δήλωσε πως «είναι σημαντικό ότι έχουμε τα δεδομένα, πάντα σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, και πως υπάρχει έλεγχος σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο όπου χρήζει ανάγκη για ανακαινίσεις. Έχουμε δημιουργήσει μια αλυσίδα για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε πόρους για να γίνονται αναγκαίες ανακαινίσεις όπου χρειάζεται αλλά και εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη στατικότητας γίνονται πράγματι σημαντικές παρεμβάσεις και βέβαια πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι».

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί μέσα στα σχολεία, εστιάζοντας στα περιστατικά εκφοβισμού (bullying), τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

