Κακοκαιρία Erminio: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για 48 ώρες

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ της Τρίτης, φέρνοντας έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Ήδη ο Δήμος Μεγίστης ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την Πέμπτη 2 Απριλίου, προληπτικά και για την ασφάλεια των μαθητών. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αποφάσεις και για άλλα σχολεία, πιθανώς και στην Αττική.

Η κακοκαιρία Erminio θα διαρκέσει περίπου 48 ώρες, με την κατάσταση να επιδεινώνεται την Τετάρτη 1 Απριλίου. Δύο βαρομετρικά χαμηλά συστήματα θα επηρεάσουν σημαντικά την Ελλάδα, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους που θα φτάνουν έως και 10 μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν τον αυξημένο κίνδυνο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά το βράδυ της Τρίτης και την Τετάρτη θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αττική, οι βροχές αναμένονται μετά το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων. Επιπλέον, στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές. Ο καιρός θα παραμείνει άστατος έως και την Πέμπτη 2 Απριλίου, με συνεχιζόμενες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Ο Δήμος Μεγίστης είναι ο πρώτος που ανακοίνωσε κλειστά σχολεία την Πέμπτη 2 Απριλίου, προφροντίζοντας την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού. Σε όλη τη χώρα, αναμένονται περαιτέρω αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, ειδικά σε περιοχές που θα πλήξει έντονα η κακοκαιρία Erminio. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην Αττική, όπου δεν αποκλείεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο κλεισίματος σχολείων τις επόμενες ημέρες.