Πάσχα: Πότε κλείνουν τα σχολεία - Αναλυτικά οι αργίες για το 2026

Αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές του Πάσχα με γονείς και μαθητές να περιμένουν πως και πως για το πότε θα κλείσουν τα σχολεία.

Λίγες οι ημέρες μαθημάτων για τους μαθητές καθώς τα σχολεία κλείνουν τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου για τις γιορτές του Πάσχα.

Οι διακοπές του Πάσχα αποτελούν ορόσημο για μαθητές και καθηγητές, καθώς σηματοδοτούν την τελική ευθεία για τις εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια και την αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των μαθημάτων.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα είναι κλειστά έως την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου.

Από τις 20 Απριλίου, οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία για την τελική ευθεία των εξετάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Οι επόμενες αργίες του 2026

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου