Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α' τρίμηνο του 2026

Newsbomb

ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τετραπλασιασμός των εξαγωγών, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη Καθοριστική ενίσχυση του LNG, καλύπτοντας το 56% των εισαγωγών με ισχυρή τη συμβολή της Ρεβυθούσας Οριακή υποχώρηση της εγχώριας κατανάλωσης (-2,1%), με μικρή μείωση της κατανάλωσης για ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυση της ζήτησης σε βιομηχανία, CNG και δίκτυα διανομής. Δυναμική ανάπτυξη της υπηρεσίας LNG Truck Loading (+92%) με σχεδόν διπλασιασμό των διακινηθέντων φορτίων

Στις 26,42 TWh διαμορφώθηκε η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 18,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 (22,30 TWh). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην έντονη αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου, οι οποίες σχεδόν τετραπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φθάνοντας τις 5,99 TWh έναντι 1,44 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η τάση αυτή υπογραμμίζει τον ενισχυόμενο ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την ίδια περίοδο, η εγχώρια κατανάλωση διαμορφώθηκε σε 20,43 TWh, σημειώνοντας οριακή μείωση 2,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 (20,86 TWh), αντανακλώντας μεταβολές στη δομή της ζήτησης, με μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυση της ζήτησης σε βιομηχανία, CNG και δίκτυα διανομής.

Οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 26,40 TWh, με το LNG να ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στο ενεργειακό μείγμα, καλύπτοντας περίπου το 56% των εισαγωγών. Οι εισαγωγές LNG έφθασαν τις 14,90 TWh, έναντι 10,96 TWh το αντίστοιχο διάστημα του 2025 με τη Ρεβυθούσα να αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου, με 11,44 TWh (περίπου 43% των συνολικών εισαγωγών), ενώ το FSRU Αλεξανδρούπολης ενίσχυσε σημαντικά τη συμβολή του, καλύπτοντας περίπου το 13% με 3,46 TWh. Παράλληλα, εισήχθησαν επιπλέον 8,77 TWh από το Σιδηρόκαστρο και 2,73 TWh από τη Νέα Μεσημβρία μέσω αγωγών.

infographic-gr.jpg

Η κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης καταδεικνύει μεταβολές στη χρήση φυσικού αερίου:

Η κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή διαμορφώθηκε σε 12,48 TWh (από 13,33 TWh το 2025)Η κατανάλωση στη βιομηχανία και CNG αυξήθηκε σε 2,28 TWh (από 2,13 TWh)Τα δίκτυα διανομής κατέγραψαν άνοδο στις 5,67 TWh (από 5,40 TWh)

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν μια σταδιακή διαφοροποίηση των προτύπων κατανάλωσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο κυριότερος προμηθευτής LNG, με 7,60 TWh, καλύπτοντας περίπου το 66% των συνολικών εισαγωγών LNG, ενώ ακολούθησε η Νιγηρία με 3,02 TWh. Συμπληρωματικές ποσότητες προήλθαν από Μαυριτανία (0,35 TWh) και Αίγυπτο (0,51 TWh). Συνολικά εκφορτώθηκαν 16 φορτία LNG μεταφέροντας ποσότητα 11,48TWh, έναντι 20 φορτίων με ποσότητα 10,65 TWh το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη παραμένει η υπηρεσία LNG Truck Loading, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 φορτώθηκαν 273 φορτηγά LNG, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα 144 της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Οι συνολικοί διακινηθέντες όγκοι ανήλθαν σε 12.496 m³ LNG (από 6.527,09 m³), ενώ σε ενεργειακούς όρους η διακινηθείσα ενέργεια έφθασε τις 83.252,18 MWh, σημειώνοντας αύξηση περίπου 92%. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς LNG μικρής κλίμακας στην Ελλάδα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
