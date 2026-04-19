Χολαργός: Σύλληψη ατόμου για παιδική πορνογραφία – Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας σε έναν 46χρονο στον Χολαργό, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Ο άνδρας διοργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό για ανήλικους, αναρτώντας φωτογραφίες από τις εξορμήσεις, στην ομάδα που είχε φτιάξει στο διαδίκτυο.

Ο 46χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στον Χολαργό από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, στην κατοχή του εντοπίστηκαν 171 αρχεία με οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής και μεταξύ άλλων κατάσχεσαν τέσσερις σκληρούς δίσκους με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς είχε δημιουργήσει ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας διοργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό, για ανήλικους σε περιοχές όπως ο Υμηττός και η Πάρνηθα, αναρτώντας συχνά σχετικό υλικό από τις εξορμήσεις.

Ο 46χρονος παιδόφιλος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2013 για παρόμοια υπόθεση, ενώ φέρεται να ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Οι ελληνικές Αρχές έφτασαν στα ίχνη του κατόπιν σήματος της Europol, σύμφωνα με το οποίο εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη χρήστη από την Ελλάδα που είχε μεταφορτώσει υλικό κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης. Το σήμα προέκυψε στο πλαίσιο επιχείρησης των Αρχών της Σουηδίας και της Αυστραλίας.