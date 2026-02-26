Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου
Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε από περίοικους γύρω στη 1.30 μετά το μεσημέρι
Τις συνθήκες υπό τις οποίες 87χρονος έχασε τη ζωή του, πέφτοντας στο κενό από μπαλκόνι 2ου ορόφου, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ερευνά η Αστυνομία.
Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε από περίοικους γύρω στη 1.30 μετά το μεσημέρι. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος δεν έχει τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
