Γιατί έχετε καταρροή ή βουλωμένη μύτη κάθε πρωί και τι πραγματικά βοηθάει

Πώς να απαλλαγείτε από την πρωινή ρινίτιδα.

Newsbomb

Γιατί έχετε καταρροή ή βουλωμένη μύτη κάθε πρωί και τι πραγματικά βοηθάει
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρωινή ρινίτιδα σημαίνει να ξυπνάτε με βουλωμένη μύτη, καταρροή, φτέρνισμα, οπισθορρινική καταρροή ή φαγούρα στην μύτη. Μπορεί να συμβεί επειδή αλλεργιογόνα συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, επειδή η μύτη αντιδρά στις αλλαγές θερμοκρασίας ή υγρασίας ή επειδή η παλινδρόμηση και ο ξηρός αέρας ερεθίζουν τους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η καλύτερη θεραπεία εξαρτάται από την αιτία. Μια αλλεργία σε ακάρεα σκόνης χρειάζεται διαφορετικό σχέδιο από την μη αλλεργική ρινίτιδα ή την ιγμορίτιδα.

Γιατί η ρινίτιδα είναι χειρότερη το πρωί;

Τα πρωινά συμπτώματα συχνά υποδεικνύουν παράγοντες που προκαλούνται από την κρεβατοκάμαρα. Τα ακάρεα σκόνης ζουν σε κλινοσκεπάσματα, μαξιλάρια, στρώματα και χαλιά. Η πιτυρίδα κατοικίδιων ζώων, τα σπόρια μούχλας και η γύρη που μεταφέρονται σε εσωτερικούς χώρους μπορούν επίσης να συσσωρευτούν εκεί που κοιμάστε.

Τα συμπτώματα μπορεί επίσης να επιδεινωθούν όταν η ρινική βλέννα συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν ο ξηρός αέρας της κρεβατοκάμαρας ερεθίζει τον βλεννογόνο ιστό της μύτης. Μερικοί άνθρωποι έχουν μη αλλεργική ρινίτιδα, δηλαδή η μύτη τους αντιδρά στον κρύο αέρα, τα αρώματα, τον καπνό, τα προϊόντα καθαρισμού ή τις καιρικές αλλαγές, χωρίς επί της ουσίας να έχουν αλλεργία.

Πώς μειώνετε τους ερεθιστικούς παράγοντες στην κρεβατοκάμαρα;

Ξεκινήστε με το περιβάλλον ύπνου. Χρησιμοποιήστε ειδικά καλύμματα που δεν ευνοούν τα ακάρεα σκόνης σε μαξιλάρια και στρώματα, πλύνετε τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες εβδομαδιαίως με ζεστό νερό, εάν το επιτρέπει το ύφασμα, και μειώστε τα αντικείμενα που συλλέγουν σκόνη κοντά στο κρεβάτι.

Κρατήστε τα κατοικίδια ζώα έξω από την κρεβατοκάμαρα εάν τα συμπτώματα υποδηλώνουν αλλεργία σε ζώα. Ελέγξτε για υγρασία ή μούχλα, ειδικά γύρω από παράθυρα, τοίχους και μονάδες κλιματισμού. Σκουπίστε καλά, αλλά αποφύγετε να ανακατεύετε τη σκόνη λίγο πριν τον ύπνο.

Κατά τη διάρκεια των περιόδων υψηλής γύρης, το ντους και η αλλαγή ρούχων πριν τον ύπνο μπορούν να μειώσουν τη γύρη στα μαλλιά και το δέρμα.

Τι βοηθάει αμέσως το πρωί;

Ένα ρινικό σπρέι ή αλατούχο διάλυμα μπορεί να καθαρίσει τη βλέννα, τα αλλεργιογόνα και τα ερεθιστικά. Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένο, απεσταγμένο, προηγουμένως βρασμένο ή σωστά φιλτραρισμένο νερό για ρινική πλύση, όχι ακατέργαστο νερό βρύσης.

Ένα ζεστό ντους μπορεί να χαλαρώσει τη βλέννα και να μειώσει τη συμφόρηση. Το να πιείτε νερό μπορεί επίσης να βοηθήσει εάν η μύτη και ο λαιμός είναι ξηροί.

Εάν τα συμπτώματα είναι αλλεργικά, ένα μη ηρεμιστικό από του στόματος αντισταμινικό ή ρινικό σπρέι αντισταμινικού μπορεί να βοηθήσει στο φτέρνισμα και τον κνησμό. Εάν η συμφόρηση είναι το κύριο πρόβλημα, ένα ρινικό κορτικοστεροειδές σπρέι είναι συχνά πιο αποτελεσματικό, αλλά χρειάζεται συνεπή χρήση για αρκετές ημέρες έως εβδομάδες.

γυναικα χρησιμοποιει ρινικο σπρει

Τι πρέπει να αποφεύγετε;

Αποφύγετε τη χρήση αποσυμφορητικών ρινικών σπρέι για περισσότερο από μερικές ημέρες, εκτός εάν σας το συστήσει γιατρός. Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει υποτροπή της συμφόρησης, επιδεινώνοντας την πρωινή απόφραξη.

Μην υποθέτετε ότι η πρωινή ρινίτιδα είναι σίγουρα αλλεργία. Εάν τα αντισταμινικά δεν κάνουν πολλά, η αιτία μπορεί να είναι μη αλλεργική ρινίτιδα, χρόνια ιγμορίτιδα, ρινικοί πολύποδες, επιδράσεις φαρμάκων, παλινδρόμηση ή δομική απόφραξη.

Πότε πρέπει να δείτε γιατρό

Επισκεφθείτε γιατρό εάν η πρωινή ρινίτιδα:

  • διαρκεί περισσότερο από μερικές εβδομάδες
  • επηρεάζει τον ύπνο
  • προκαλεί συριγμό
  • πόνο στο πρόσωπο
  • παχύρρευστη έκκριση
  • επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις των κόλπων
  • απώλεια όσφρησης
  • ρινορραγίες
  • συμπτώματα μόνο στην μία πλευρά

Οι εξετάσεις αλλεργίας μπορεί να βοηθήσουν εάν τα συμπτώματα είναι εποχιακά, σχετίζονται με την κρεβατοκάμαρα ή προκαλούνται από κατοικίδια ζώα, σκόνη ή μούχλα. Η επίμονη συμφόρηση μπορεί να χρειαστεί συνταγογραφούμενα σπρέι ή αξιολόγηση από ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ).

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί φτερνίζομαι μόλις σηκωθώ από το κρεβάτι;

Η κίνηση μπορεί να ανακατέψει τη σκόνη, ενώ η αλλαγή της θερμοκρασίας και η όρθια στάση μπορούν να ενεργοποιήσουν τα ρινικά αντανακλαστικά. Εάν συμβαίνει καθημερινά, τα ακάρεα σκόνης και η μη αλλεργική ρινίτιδα είναι συνηθισμένες πιθανότητες.

Είναι χρήσιμος ένας υγραντήρας;

Μερικές φορές. Μπορεί να ρυθμίζει τον ξηρό αέρα, αλλά η υπερβολική υγρασία μπορεί να επιδεινώσει τα ακάρεα σκόνης και την μούχλα. Διατηρήστε μέτρια υγρασία και καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή.

Μπορεί η παλινδρόμηση να προκαλέσει πρωινή ρινίτιδα;

Ναι. Η νυχτερινή παλινδρόμηση μπορεί να ερεθίσει τον λαιμό και την περιοχή της μύτης, προκαλώντας οπισθορρινική καταρροή, καθάρισμα του λαιμού και συμφόρηση κατά το ξύπνημα.

Συμπέρασμα

Για να απαλλαγείτε από την πρωινή ρινίτιδα, προσδιορίστε πρώτα το μοτίβο: αλλεργία, έκθεση στο υπνοδωμάτιο, ξηρός αέρας, ερεθιστικά, παλινδρόμηση ή ιγμορίτιδα. Ξεκινήστε με έλεγχο κλινοσκεπασμάτων, ξεπλύματα με αλατούχο διάλυμα, καθαρότερο αέρα στο υπνοδωμάτιο και σωστή ρινική θεραπεία.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν παρά τα βήματα αυτά, αξίζει τον κόπο η ιατρική εξέταση, επειδή η μακροχρόνια ρινίτιδα είναι θεραπεύσιμη μόλις η αιτία είναι σαφής.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ΕΛΛΑΔΑ

results.it.minedu.gov.gr: Δείτε εδώ τη σχολή εισαγωγής σας - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

11:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αχαΐα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών- Τρεις συλλήψεις

11:08WHAT THE FACT

Στο μυαλό του Νόλαν: Όταν η Παγώνη γίνεται Ωραία Ελένη, ο ροζ πάνθηρας είναι μπλε, η Ριάνα Σακελλαρίου και οι δίδυμοι πύργοι... ένας

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ επιστρατεύουν το βομβαρδιστικό B-1 καθώς εντείνουν τις επιθέσεις στο Ιράν

11:06ANNOUNCEMENTS

Η Nova παρουσιάζει το 5G Wi-Fi OnDemand και αλλάζει τον τρόπο που αποκτούμε Internet

11:05ΕΥ ΖΗΝ

Οδηγούσε για 28 χρόνια με κλειστό παράθυρο - Πώς επηρεάστηκε το πρόσωπό του

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Στο Truth Social του Τραμπ η συνέντευξη του Μιχάλη Δαμιανού για την Κύπρο και την ενέργεια

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Συμπλοκή μεταξύ χειριστή σκάφους και λουόμενων - Αντί για μπάνιο «έπαιξαν ξύλο» στο Καμάρι

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τη σχολή εισαγωγής

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός 83χρονος που κολυμπούσε στην παραλία του Νέου Παντελεήμονα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το smart #2 ολοκληρώνει τις δοκιμές εξέλιξής του

10:39ANNOUNCEMENTS

Kaizen Gaming: Νέο διεθνές πρόγραμμα για την προστασία των τοπικών κοινωνιών από τις φυσικές καταστροφές 

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι: Η ανθρωπότητα δεν ελέγχει πλέον την ΑΙ, το πιο ισχυρό της δημιούργημα μετά την ατομική βόμβα

10:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Aktor: Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές -Δυνατοί «παίκτες» στη διαδικασία

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Εγκαταστάθηκαν 388 κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή με τρεις ελαφρά τραυματίες

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωση στους Αγίους Αποστόλους - Νόμιζαν ότι έχασε τις αισθήσεις του αλλά αυτός κοιμόταν

10:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε τα χρήματα αν γίνατε γονείς φέτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα» - Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου δολοφόνου

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τη σχολή εισαγωγής

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης - Συμμετέχουν 120 Πυροσβέστες και 10 εναέρια

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα φωτιστεί ο ουρανός με το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Estofex: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Κάμερες και αποτυπώματα οδήγησαν στον 28χρονο που ομολόγησε την άγρια δολοφονία του ποινικολόγου

07:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ δίχως τέλος με τη Γιου Τινγκ: Σβησμένα όλα τα δεδομένα από το κινητό της - Άφαντη η Κινέζα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωση στους Αγίους Αποστόλους - Νόμιζαν ότι έχασε τις αισθήσεις του αλλά αυτός κοιμόταν

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα και πυροσβέστες από τη Μολδαβία

11:05ΕΥ ΖΗΝ

Οδηγούσε για 28 χρόνια με κλειστό παράθυρο - Πώς επηρεάστηκε το πρόσωπό του

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ποιος είναι ο 28χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι: Η ανθρωπότητα δεν ελέγχει πλέον την ΑΙ, το πιο ισχυρό της δημιούργημα μετά την ατομική βόμβα

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με πασίγνωστο εστιατόριο με αστέρια Michelin: Μαγείρευε επιδόρπιο με... μυρμήγκια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ