Αυστραλία: «Βράζουν» με την απόρριψη έκδοσης του Τζέιμς Νταλαμάγκα

Η απόφαση του δικαστηρίου της Πάτρας εμποδίζει την έκδοση του Νταλαμάγκα στην Αυστραλία στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Μιχάλης Παπαδάκος

Αυστραλία: «Βράζουν» με την απόρριψη έκδοσης του Τζέιμς Νταλαμάγκα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ελληνικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Νταλαμάγκα στην Αυστραλία, καθώς το αδίκημα έχει παραγραφεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
  • Ο Νταλαμάγκας κατηγορείται από τις αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 σε νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ.
  • Η σύλληψή του στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2024 έθεσε τέλος σε 27 χρόνια ανθρωποκυνηγητού από ελληνικές και αυστραλιανές αρχές.
  • Ο Νταλαμάγκας έχει καταδικαστεί στην Ελλάδα για παραβάσεις νόμου περί όπλων και ψευδή κατάθεση, αλλά η ποινή του ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.
  • Η απόφαση του δικαστηρίου της Πάτρας εμποδίζει την έκδοση του Νταλαμάγκα στην Αυστραλία στη συγκεκριμένη διαδικασία.
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«Η αυστραλιανή αστυνομία λέει ότι αυτός ο άνδρας σκότωσε κάποιον. Αλλά μια άλλη χώρα αρνήθηκε να τον εκδώσει για να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη λόγω των δικών της νόμων». Έτσι υποδέχεται ο αυστραλιανός Τύπος την απόρριψη του αιτήματος για έκδοση του Τζέιμς Νταλαμάγκα.

Οι Αυστραλοί ήλπιζαν ότι το συμβούλιο Εφετών θα αποδεχόταν το αίτημα για έκδοση του Τζέιμς Νταλαμάγκα, του Νο.1 καταζητούμενου στην Αυστραλία για τον φόνο ενός άλλου Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999.

Ωστόσο, χθες βγήκε η τελική απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο Νταλαμάγκας, που συνελήφθη για πλαστοπροσωπία στο Αίγιο, δεν θα εκδοθεί για να δικαστεί στην Αυστραλία για την θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι κατά του Γιώργου Γιαννόπουλου σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπέλμορ πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η οικογένεια Γιαννόπουλου ήλπιζε ότι ο Νταλαμάγκας θα επέστρεφε τελικά στη Νέα Νότια Ουαλία για να δικαστεί για τη δολοφονία, αφού το αγαπημένο τους πρόσωπο μαχαιρώθηκε θανάσιμα ενώ προσπαθούσε να διαλύσει έναν καβγά.

«Η απόφαση ελήφθη επειδή το αδίκημα έχει παραγραφεί στην Ελλάδα», δήλωσε ο δικηγόρος του Δαλαμάγκα, Γιάννης Αποστολόπουλος. «Τα επιχειρήματά μας έγιναν δεκτά, ιδίως το γεγονός ότι το αδίκημα είχε παραγραφεί βάσει του ελληνικού δικαίου.

Σύμφωνα τόσο με την ποινική δικονομία της χώρας μας όσο και με τη συνθήκη Ελλάδας-Αυστραλίας, εάν το αδίκημα έχει παραγραφεί σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες, αυτό αποτελεί υποχρεωτικό λόγο άρνησης έκδοσης» είπε σχετικά.

Το χρονικό της δικαστικής μάχης των Αυστραλών για την έκδοσή του

Οι αυστραλιανές Αρχές ισχυρίζονται ότι ο Νταλαμάγκας μαχαίρωσε θανάσιμα τον 32χρονο Γιαννόπουλο, πατέρα δύο παιδιών, σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπέλμορ, νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, στις 25 Απριλίου 1999, αφού παρενέβη σε μια αντιπαράθεση. Ο Νταλαμάγκας αρνήθηκε κάθε ευθύνη.

Την επόμενη μέρα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, με τους ερευνητές να ισχυρίζονται ότι στη συνέχεια διέφυγε στην Ελλάδα.

Η Αυστραλία ζήτησε για πρώτη φορά την έκδοσή του το 2003, αλλά η προσπάθεια απέτυχε. Οι ελληνικές Αρχές συμφώνησαν αργότερα να διερευνήσουν και να ασκήσουν δίωξη για την υπόθεση στο εσωτερικό της χώρας, αλλά οι διαδικασίες ανεστάλησαν το 2007, αφού δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του Δαλαμάγκα.

Η αναζήτηση ανανεώθηκε τον Ιανουάριο του 2024, όταν η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας και η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δημοσίευσαν μια εικόνα με προοδευτική ηλικία και πρόσφεραν αυστραλιανή αμοιβή 200.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

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Ο Τζέημς Δαλαμάγκας / INTIME NEWS

Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε τον Δαλαμάγκα στις αρχές Ιουνίου σε μια αγροτική ιδιοκτησία κοντά στο Αίγιο στη βόρεια Πελοπόννησο, όπου φέρεται να έζησε για χρόνια με το όνομα Αντώνης Τζίμας και εργαζόταν ως αγρότης. Η σύλληψή του έθεσε τέλος σε ένα σχεδόν 27χρονο ανθρωποκυνηγητό στο οποίο συμμετείχαν ελληνικές και αυστραλιανές αρχές.

Ο Δαλαμάγκας καταδικάστηκε ξεχωριστά σε δύο χρόνια και εννέα μήνες φυλάκιση από δικαστήριο του Αιγίου για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και ψευδή κατάθεση, αν και η ποινή ανεστάλη εν αναμονή της έφεσης. Ένας ηλικιωμένος άνδρας και μια γυναίκα καταδικάστηκαν επίσης για καταφύγιο σε φυγόδικο και παραμένουν ελεύθεροι κατά την άσκηση της έφεσης.

Ο Δαλαμάγκας έφυγε από τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στις 8 Ιουλίου, εν αναμονή της απόφασης έκδοσης. Πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα, να παρουσιάζεται τακτικά στην αστυνομία και να συμμορφώνεται με τους άλλους περιορισμούς που επιβάλλονται από το δικαστήριο.

Η απόφαση του δικαστηρίου της Πάτρας σημαίνει ότι η Αυστραλία δεν μπορεί να εκδώσει τον Νταλαμάγκα στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας.

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