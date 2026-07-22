Τζέιμς Δαλαμάγκας: Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών

Ο Δαλαμάγκας αποφυλακίστηκε στις 8 Ιουλίου καθώς το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται έχει παραγραφεί 

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών απέρριψε το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία για υπόθεση δολοφονίας πριν από 27 χρόνια.
  • Ο Δαλαμάγκας αποφυλακίστηκε στις 8 Ιουλίου καθώς το αδίκημα έχει παραγραφεί στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια.
  • Ο 56χρονος είχε διαφύγει από την Αυστραλία μετά το έγκλημα και ζούσε στην Αιγιάλεια με ψευδή στοιχεία υπό το όνομα «Αντώνης Τζίμας».
  • Η αστυνομία της Αυστραλίας τον αναζητούσε με διεθνές ένταλμα σύλληψης και αμοιβή 200.000 δολαρίων, ενώ η Interpol συμμετείχε στις έρευνες.
  • Κατά την έρευνα βρέθηκαν στο σπίτι του αιχμηρά αντικείμενα και μια βαλλίστρα, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης.
Snapshot powered by AI

Απορρίφθηκε το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία για την υπόθεση δολοφονίας ενός ομογενή πριν από 27 χρόνια.

Ο 56χρονος συνελήφθη στο Αίγιο τον Ιούνιο του 2026 όπου είχε διαφύγει από τότε που κατηγορείται ότι έκανε τη δολοφονική πράξη. Οι αστυνομικές Αρχές της Αυστραλίας τον αναζητούσαν δίνοντας αμοιβή 200.000 δολαρίων, ενώ είχαν στείλει και διεθνές ένταλμα σύλληψης στην Interpol, καθώς το αδίκημα της ανθρωποκτονίας δεν παραγράφεται.

Στην Ελλάδα, αντιθέτως, το αδίκημα έχει παραγραφεί μετά το πέρας των 20 χρόνων, επομένως μετά τη σύλληψή του αποφυλακίστηκε στις 8 Ιουλίου από το κατάστημα κράτησης του Αγίου Στεφάνου και πλέον είναι ελέυθερος με περιοριστικούς όρους.

Μετά τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας δεν ικανοποιείται το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών και επικυρώνεται η απόφαση παραμονής του στην Ελλάδα.

Το ιστορικό

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν για χρόνια ο Νο.1 καταζητούμενος της Αυστραλίας για τη φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϋ, τον Απρίλιο του 1999.

Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός (η μητέρα του είχε καταγωγή από την Τέμενη) είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία , άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε τη μόνιμη κατοικία του εμφανιζόμενος με το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Το θύμα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, είχε προσπαθήσει να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες νυχτερινού κέντρου στο Μπέλμορ. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να αλλάξει ήπειρο και να ζήσει για 27 χρόνια στην Αιγιάλεια χωρίς να τον έχει ενοχλήσει κάποιος.

Οι έρευνες και η επικήρυξη

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», οι αυστραλιανές αρχές, σε συνεργασία με την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο καταζητούμενος είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, όπου φέρεται να προστατευόταν από στενό κύκλο υποστηρικτών.

Το 2003 οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, καθώς το αδίκημα αντιμετώπιζε τον κίνδυνο παραγραφής μετά την παρέλευση 20 ετών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, οι αυστραλιανές αρχές ενέτειναν τις προσπάθειες εντοπισμού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τον τρόπο διαφυγής του από την Αυστραλία, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας φέρεται να είχε κρυφτεί στην Ταζμανία πριν φτάσει στην Ελλάδα. Άρθρο της Daily Telegraph ήταν αποκαλυπτικό και ανέφερε: «Το 1999 καταστρώθηκε ένα σχέδιο για να τον μεταφέρουν λαθραία στο εξωτερικό μέσω του νησιού Λορντ Χάου. Οι πληροφορίες της αστυνομίας υποδηλώνουν ότι ο Δαλαμάγκας είχε ήδη πλαστό διαβατήριο και θα χρησιμοποιούσε το νησί ως σκαλοπάτι για να επιβιβαστεί σε ένα πλοίο στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυνομία ήταν πεπεισμένοι πως ο τότε 28χρονος Δαλαμάγκας αμέσως μετά το φονικό κρύφτηκε σε φιλικό σπίτι στο Σίδνεϋ. Στην συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη περιοχή Γιάμπα της Νέας Νότιας Ουαλίας και από εκεί με καραβάκι που μεταφέρει τρόφιμα και λιγοστούς επιβάτες, στο νησί Λόρντ Χάου.

Ο «Αντώνης Τζίμας»

Συστήνονταν ως «Αντώνης Τζίμας» και δήλωνε ελαιοπαραγωγός από το 1999 ο Τζέιμς (Δημήτρης) Δαλαμάγκας ώστε να καλύπτει τα ίχνη του και να ξεφεύγει από τις έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είχε διαμορφώσει μια νέα καθημερινότητα στην περιοχή της Αιγιάλειας, όπου φέρεται να ζούσε με ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Είχε εγκατασταθεί στο Άλσος Αιγιάλειας και παρουσιαζόταν ως απλός κάτοικος της περιοχής.

Το σπίτι του, όπως περιγράφεται από αστυνομικές πηγές, διέθετε αυξημένα μέτρα απομόνωσης, με υψηλή περίφραξη και παρουσία σκύλων φύλαξης, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την προσέγγιση τρίτων.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα, καθώς και μια βαλλίστρα, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για τυχόν επιπλέον ευρήματα ή στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Έρχεται «βουτιά» του υδραργύρου έως 10°C και ισχυρές καταιγίδες - Συναγερμός για 4 περιοχές την Παρασκευή

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Αγρυπνία απόψε στη μνήμη των θυμάτων - Αύριο οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της τραγωδίας

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στην ανθρωποκυνηγητό: Συνελήφθη ο 29χρονος που είχε αποδράσει από το Νοσοκομείο Τρικάλων

21:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αυτή είναι η καλύτερη ενδεκάδα – Οι… σίγουροι και η μεγάλη έκπληξη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία δεν πληροί τους όρους για επανένταξη στo πρόγραμμα των F-35

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Το Oruç Reis επέστρεψε στη Μεσόγειο - Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία γύρω από την Κύπρο

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο φως από την Κομισιόν στο mega-deal Paramount και Warner Bros ύψους 110 δισ. δολαρίων

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μπουρίνι και χαλαζόπτωση στον Κίσσαβο

20:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Αδημοσίευτο υλικό από την πρόβα τζενεράλε της τελευταίας συναυλίας της το 2017 - Βίντεο

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί με σκληρή απάντηση αν ο Τραμπ βομβαρδίσει γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε λούνα παρκ στο Εκουαδόρ: Τουρίστρια εκτοξεύτηκε από τρενάκι - Βίντεο

20:34LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο διάσημος ηθοποιός William Shatner για την διάγνωση του ίδιου και της κόρης του με καρκίνο

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο με πρόσωπο να κινείται κοντά στον ποινικολόγο – Άνδρας με λευκά μαλλιά και χαρτοφύλακα στο «στόχαστρο» των Αρχών

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

20:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίστρουπ: «Θα παίξουμε με τον καλύτερο τρόπο, είμαι αισιόδοξος»

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρότερνταμ: Σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Εράσμους - 15 τραυματίες - Βίντεο

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών

20:09ΥΓΕΙΑ

Αντιμετώπιση τσιμπημάτων κουνουπιών: Σάλιο, αλοιφή, θερμότητα ή παγοκύστη; - Γιατρός εξηγεί

19:58ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, παίρνω ηρεμιστικά»: Συγκλονίζει ο Σέρβος που βρέθηκε μισός έξω από το αεροπλάνο – Καταθέτει μήνυση εις βάρος της RyanAir

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίσι: «Θέλω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, να κάνει χαρούμενους τους οπαδούς που θα δουν τον αγώνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο με πρόσωπο να κινείται κοντά στον ποινικολόγο – Άνδρας με λευκά μαλλιά και χαρτοφύλακα στο «στόχαστρο» των Αρχών

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές

15:44WHAT THE FACT

Υγρασία στον τοίχο: Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να βρείτε την πηγή του προβλήματος

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία δεν πληροί τους όρους για επανένταξη στo πρόγραμμα των F-35

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική Αθηνών - Λαμίας από απόψε μέχρι τον Σεπτέμβρη

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι θα μείνουμε παγιδευμένοι»: Σε εφιάλτη μετατράπηκε η ξενάγηση με βάρκα σε σπήλαιο της Ιταλίας για δύο τουρίστες

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για τις πυρκαγιές στην Καλαβρία: Εμπρηστές έδεναν υφάσματα σε γάτες και τους έβαζαν φωτιά

19:57ΚΟΣΜΟΣ

«Σύννεφα έπεσαν από τον ουρανό» - Μυστηριώδης λευκός αφρός σε Χιλή και Νιγηρία - Βίντεο

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελίζα Βόζενμπεργκ για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή του»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

18:58ΕΘΝΙΚΑ

Νέα εξοπλιστικά - ΚΥΣΕΑ: Αδιαπέραστη άμυνα με τον «Θόλο», μεταγωγικά, αναβάθμιση φρεγατών, πύραυλοι Hellfire, υποβρύχια οχήματα

20:34LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο διάσημος ηθοποιός William Shatner για την διάγνωση του ίδιου και της κόρης του με καρκίνο

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ