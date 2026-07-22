Τζέιμς Δαλαμάγκας: Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών

Snapshot Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών απέρριψε το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία για υπόθεση δολοφονίας πριν από 27 χρόνια.

Ο Δαλαμάγκας αποφυλακίστηκε στις 8 Ιουλίου καθώς το αδίκημα έχει παραγραφεί στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια.

Ο 56χρονος είχε διαφύγει από την Αυστραλία μετά το έγκλημα και ζούσε στην Αιγιάλεια με ψευδή στοιχεία υπό το όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Η αστυνομία της Αυστραλίας τον αναζητούσε με διεθνές ένταλμα σύλληψης και αμοιβή 200.000 δολαρίων, ενώ η Interpol συμμετείχε στις έρευνες.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν στο σπίτι του αιχμηρά αντικείμενα και μια βαλλίστρα, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Απορρίφθηκε το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία για την υπόθεση δολοφονίας ενός ομογενή πριν από 27 χρόνια.

Ο 56χρονος συνελήφθη στο Αίγιο τον Ιούνιο του 2026 όπου είχε διαφύγει από τότε που κατηγορείται ότι έκανε τη δολοφονική πράξη. Οι αστυνομικές Αρχές της Αυστραλίας τον αναζητούσαν δίνοντας αμοιβή 200.000 δολαρίων, ενώ είχαν στείλει και διεθνές ένταλμα σύλληψης στην Interpol, καθώς το αδίκημα της ανθρωποκτονίας δεν παραγράφεται.

Στην Ελλάδα, αντιθέτως, το αδίκημα έχει παραγραφεί μετά το πέρας των 20 χρόνων, επομένως μετά τη σύλληψή του αποφυλακίστηκε στις 8 Ιουλίου από το κατάστημα κράτησης του Αγίου Στεφάνου και πλέον είναι ελέυθερος με περιοριστικούς όρους.

Μετά τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας δεν ικανοποιείται το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών και επικυρώνεται η απόφαση παραμονής του στην Ελλάδα.

Το ιστορικό

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν για χρόνια ο Νο.1 καταζητούμενος της Αυστραλίας για τη φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϋ, τον Απρίλιο του 1999.

Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός (η μητέρα του είχε καταγωγή από την Τέμενη) είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία , άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε τη μόνιμη κατοικία του εμφανιζόμενος με το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Το θύμα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, είχε προσπαθήσει να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες νυχτερινού κέντρου στο Μπέλμορ. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να αλλάξει ήπειρο και να ζήσει για 27 χρόνια στην Αιγιάλεια χωρίς να τον έχει ενοχλήσει κάποιος.

Οι έρευνες και η επικήρυξη

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», οι αυστραλιανές αρχές, σε συνεργασία με την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο καταζητούμενος είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, όπου φέρεται να προστατευόταν από στενό κύκλο υποστηρικτών.

Το 2003 οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, καθώς το αδίκημα αντιμετώπιζε τον κίνδυνο παραγραφής μετά την παρέλευση 20 ετών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, οι αυστραλιανές αρχές ενέτειναν τις προσπάθειες εντοπισμού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τον τρόπο διαφυγής του από την Αυστραλία, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας φέρεται να είχε κρυφτεί στην Ταζμανία πριν φτάσει στην Ελλάδα. Άρθρο της Daily Telegraph ήταν αποκαλυπτικό και ανέφερε: «Το 1999 καταστρώθηκε ένα σχέδιο για να τον μεταφέρουν λαθραία στο εξωτερικό μέσω του νησιού Λορντ Χάου. Οι πληροφορίες της αστυνομίας υποδηλώνουν ότι ο Δαλαμάγκας είχε ήδη πλαστό διαβατήριο και θα χρησιμοποιούσε το νησί ως σκαλοπάτι για να επιβιβαστεί σε ένα πλοίο στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυνομία ήταν πεπεισμένοι πως ο τότε 28χρονος Δαλαμάγκας αμέσως μετά το φονικό κρύφτηκε σε φιλικό σπίτι στο Σίδνεϋ. Στην συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη περιοχή Γιάμπα της Νέας Νότιας Ουαλίας και από εκεί με καραβάκι που μεταφέρει τρόφιμα και λιγοστούς επιβάτες, στο νησί Λόρντ Χάου.

Ο «Αντώνης Τζίμας»

Συστήνονταν ως «Αντώνης Τζίμας» και δήλωνε ελαιοπαραγωγός από το 1999 ο Τζέιμς (Δημήτρης) Δαλαμάγκας ώστε να καλύπτει τα ίχνη του και να ξεφεύγει από τις έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είχε διαμορφώσει μια νέα καθημερινότητα στην περιοχή της Αιγιάλειας, όπου φέρεται να ζούσε με ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Είχε εγκατασταθεί στο Άλσος Αιγιάλειας και παρουσιαζόταν ως απλός κάτοικος της περιοχής.

Το σπίτι του, όπως περιγράφεται από αστυνομικές πηγές, διέθετε αυξημένα μέτρα απομόνωσης, με υψηλή περίφραξη και παρουσία σκύλων φύλαξης, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την προσέγγιση τρίτων.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα, καθώς και μια βαλλίστρα, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για τυχόν επιπλέον ευρήματα ή στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

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