Τζέιμς Δαλαμάγκας: Ελεύθερος υπό όρους μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών για την έκδοσή του

Snapshot Το αίτημα για άση της προσωρινής κράτησης του Τζέιμς Δαλαμάγκα έγινε δεκτό με όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα κάθε 15 ημέρες.

Ο Δαλαμάγκας θα αφεθεί ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για την έκδοσή του στην Αυστραλία.

Στην Αυστραλία ζητείται η έκδοσή του για εμπλοκή σε δολοφονία το 1999 στο Σίδνεϊ, ενώ θεωρείται ύποπτος και για μια δεύτερη δολοφονία το 1997.

Η προφυλάκισή του στην Ελλάδα αφορούσε κατηγορίες για ψευδή κατάθεση και οπλοκατοχή μετά από σύλληψή του στο Αίγιο. Snapshot powered by AI

Δεκτό έγινε το αίτημα για την άρση της προσωρινής κράτησης του Τζέιμς Δαλαμάγκα, για τον οποίο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης στην Αυστραλία για δολοφονία. Ο 56χρονος είχε συλληφθεί στο Αίγιο.

Ο Έλληνας ομογενής, ο οποίος κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, θα αφεθεί ελεύθερος μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών για την έκδοσή του ή μη στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για φόνο. Η προφυλάκισή του στην Ελλάδα αφορούσε σε ψευδή κατάθεση και οπλοκατοχή, κατόπιν σύλληψής του στο Αίγιο.

Το αίτημα για άρση της κράτησης έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 ημέρες στο αστυνομικό τμήμα. Με βάση την απόφαση, ο 56χρονος φυγόδικος θα αφεθεί ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου όπου κρατείται, μέχρι να συνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοση του ή όχι στην Αυστραλία όπως έχουν αιτηθεί οι αυστραλιανές Αρχές.

Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός είχε χαρακτηριστεί επί σειρά ετών ως ένας από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας για τη φερόμενη εμπλοκή του στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία είχε σημειωθεί το 1999 στο Σίδνεϊ. Επίσης, θεωρείται βασικός ύποπτος για μία ακόμη δολοφονία Έλληνα ομογενούς, του Τιμ Βουκελάτου το 1997.

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