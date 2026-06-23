Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας - Τι λέει η οικογένειά του

Τι εξετάζουν οι ελληνικές αρχές

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας - Τι λέει η οικογένειά του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί για δολοφονία που έγινε πριν από 27 χρόνια.
  • Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δικαστεί στην Ελλάδα, αν και το αδίκημα πιθανώς έχει παραγραφεί.
  • Η οικογένεια του θύματος ζητά από την αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες για έκδοση και σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο.
  • Ο Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια διαφυγής, όπου φέρεται να χρησιμοποιούσε ψευδή ταυτότητα.
  • Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά του Τζέιμς Δαλαμάγκα για την μη έκδοσή του.
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Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, o οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία προκειμένου να δικαστεί για τη δολοφονία ομογενούς πριν από 27 χρόνια.

Οι πρώτες αντιδράσεις στην εξέλιξη αυτή ήρθαν από την Αυστραλία, όπου από το πρωί της Δευτέρας έκαναν την εμφάνισή τους δημοσιεύματα όπου κάνουν λόγο για «μπλόκο» των ελληνικών αρχών στην έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, προκειμένου να δικαστεί εκεί για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999.

Από την πλευρά του Τζέιμς Δαλαμάγκα, αναφέρεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η εν λόγω είδηση.

Οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο να δικαστεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, το σοβαρό αδίκημα για το οποίο κατηγορείται φέρεται να έχει ήδη παραγραφεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η οικογένεια του θύματος ζητά από την αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες για την έκδοσή του και, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να προσφύγει και στον Άρειο Πάγο.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας διέφευγε της σύλληψης επί 27 ολόκληρα χρόνια. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Αίγιο, όπου φέρεται να χρησιμοποιούσε διαφορετική ταυτότητα.

Με πληροφορίες από Star

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