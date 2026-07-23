Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Aktor: Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές -Δυνατοί «παίκτες» στη διαδικασία

Snapshot Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, με προσφορές πάνω από 2,230 δισ. ευρώ έναντι ζητούμενου ποσού 650 εκατ. ευρώ.

Στη διαδικασία συμμετείχαν μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια όπως BlackRock, Blackstone, Norges και Omers, καθώς και σημαντικοί Έλληνες εφοπλιστές.

Η αρχική τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή, με μηχανισμό προτεραιότητας για υφιστάμενους μετόχους που συμμετείχαν στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί εντός της ημέρας, με ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 27 Ιουλίου και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 28 Ιουλίου 2026. Snapshot powered by AI

Με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και ισχυρή υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, καθώς οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 2,230 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά περίπου 3,6 φορές.

Το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ άνοιξε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 20/7 με ζητούμενο ποσό τα 650 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό καλύφθηκε ήδη από τις πρώτες ώρες, ενώ σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, στη διαδικασία συμμετείχαν ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Υπενθυμίζεται πως η ανώτατη τιμή διάθεσης είχε οριστεί αρχικά στα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή και επέτρεπε τη συνδυασμένη προσφορά σε Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, καθώς και σε διεθνείς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Μεταξύ των ονομάτων που καταγράφηκαν στο βιβλίο προσφορών συγκαταλέγονται οι BlackRock, Fierra, Blackstone, Norges και Omers, το μεγαλύτερο καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο (pension fund).

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η συμμετοχή από τον ελληνικό εφοπλιστικό κόσμο, με γνωστά ονόματα όπως οι Τέλης Μυστακίδης, Πέτρος Παππάς, Δημήτρης Μελισσανίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Θοδωρής Κυριακού, Μάριος Ηλιόπουλος και Μιχάλης Μποδούρογλου.

Σημειώνεται ότι αρχικά το 20% των νέων μετοχών διατέθηκε μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς, ωστόσο η τελική κατανομή θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση που εκδηλώθηκε σε κάθε σκέλος.

Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που κατείχαν μετοχές της AKTOR κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2026 και συμμετείχαν στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Η AKTOR έχει επίσης ανακοινώσει ότι προσφορές με τιμή χαμηλότερη των 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του βιβλίου προσφορών, ενδέχεται να μη ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία κατανομής.

Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί εντός της ημέρας, ενώ στις 27 Ιουλίου προβλέπεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνδυασμένης προσφοράς και η έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουλίου 2026.