Ασπίδα του Αχιλλέα: Στο ΚΥΣΕΑ ο αμυντικός θόλος - Πακέτο εξοπλιστικών €4,2 δισ.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα δημιουργήσει ενιαίο αμυντικό θόλο που θα αντιμετωπίζει βαλλιστικούς πυραύλους, drones και εχθρικά αεροσκάφη, καλύπτοντας όλο τον ελληνικό εναέριο χώρο.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Ασπίδα του Αχιλλέα: Στο ΚΥΣΕΑ ο αμυντικός θόλος - Πακέτο εξοπλιστικών €4,2 δισ.
ΕΘΝΙΚΑ
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  • Το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει για την έγκριση εξοπλιστικού προγράμματος ύψους 4,3 δισ. ευρώ με κεντρικό άξονα το σύστημα αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα» προϋπολογισμού 3,5 δισ. ευρώ.
  • Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα δημιουργήσει ενιαίο αμυντικό θόλο που θα αντιμετωπίζει βαλλιστικούς πυραύλους, drones και εχθρικά αεροσκάφη, καλύπτοντας όλο τον ελληνικό εναέριο χώρο.
  • Το σύστημα αεράμυνας θα λειτουργεί σε τρία επίπεδα προστασίας για μεγάλες αποστάσεις, κρίσιμες υποδομές και αντιμετώπιση drones.
  • Όλα τα μέσα (ραντάρ, πλοία, μαχητικά) θα είναι πλήρως διασυνδεδεμένα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο για άμεση ανταπόκριση σε απειλές.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμούς όπως UAV, υποβρύχια και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, με συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας άνω του 25%.
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Συνεδριάζει σήμερα στις 10:00, στο Μέγαρο Μαξίμου και υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το συνολικό ύψος του προγράμματος υπολογίζεται στα 4,3 δισ. ευρώ, με κεντρικό άξονα την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το νέο ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας της χώρας, προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Ο νέος αμυντικός θόλος θα αντικαταστήσει το σημερινό κατακερματισμένο δίκτυο αεράμυνας, δημιουργώντας μια ενιαία αρχιτεκτονική ικανή να αντιμετωπίζει απειλές όπως βαλλιστικούς πυραύλους, drones και εχθρικά αεροσκάφη. Στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, από τον Έβρο έως το Καστελλόριζο και την Κρήτη.

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτώντας έναν πιο ενεργό ρόλο στην ασφάλεια της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Η νέα αμυντική υποδομή αναμένεται να συμβάλει όχι μόνο στην προστασία της ελληνικής επικράτειας, αλλά και κρίσιμων ευρωπαϊκών ενεργειακών και στρατηγικών υποδομών.

[388585] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΕΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ αναμένεται να εγκρίνει και σειρά ακόμη εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν ήδη λάβει το «πράσινο φως» από τη Βουλή.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

  • Τρία μεταγωγικά αεροσκάφη C-390 Millennium της Embraer.
  • Στρατιωτικοί μικροδορυφόροι στο πλαίσιο συνεργασίας με την Πολωνία.
  • Υποβρύχια και αμφίβια σκάφη VICTA για τις Ειδικές Δυνάμεις.
  • Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη Heron με δυνατότητα οπλισμού.
  • Συστήματα anti-drone για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
  • Δέκα συστήματα V-BAT με συνολικά είκοσι UAV.
  • Νέα βλήματα, διόπτρες και sonar για τις φρεγάτες MEKO.
  • Ένα ακόμη HERON-1 από το Ισραήλ για αποστολές επιτήρησης στο Αιγαίο.

Πώς θα λειτουργεί η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Το νέο σύστημα αεράμυνας θα αναπτύσσεται σε τρία διακριτά επίπεδα προστασίας. Το πρώτο θα καλύπτει μεγάλες αποστάσεις και υψόμετρα, αντιμετωπίζοντας βαλλιστικούς πυραύλους και μαχητικά αεροσκάφη πριν προσεγγίσουν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Το δεύτερο επίπεδο θα προστατεύει κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αστικά κέντρα, ενώ το τρίτο θα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των drones, τα οποία αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης.

[388585] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΕΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Καθοριστικός ο ρόλος της διασυνδεσιμότητας

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου αμυντικού θόλου είναι η πλήρης διασύνδεση όλων των διαθέσιμων μέσων. Ραντάρ εδάφους, ιπτάμενα ραντάρ (AEW&C), αισθητήρες των φρεγατών Belharra, καθώς και των μαχητικών F-35 και Rafale, θα τροφοδοτούν σε πραγματικό χρόνο ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο.

Έτσι, κάθε απειλή που εντοπίζεται από έναν αισθητήρα θα μεταδίδεται άμεσα στο καταλληλότερο μέσο αναχαίτισης, είτε αυτό βρίσκεται σε πλοίο στο Αιγαίο είτε σε αντιαεροπορική συστοιχία στην Κρήτη ή σε κάποιο απομακρυσμένο νησί.

Έμφαση και στην ελληνική αμυντική βιομηχανία

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει ακόμη την ενσωμάτωση συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, τεχνολογιών laser, όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας και οικονομικότερων αντιαεροπορικών μέσων για την αντιμετώπιση drones, περιορίζοντας τη χρήση ακριβών πυραύλων μόνο απέναντι σε στόχους υψηλής αξίας.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, UAV Heron της Israel Aerospace Industries, V-BAT της Shield AI, μεταγωγικά C-390 Millennium της Embraer, δέκα υποβρύχια οχήματα SUPER VICTA της SubSea Craft, καθώς και 3.500 διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης.

Η συνολική αξία των προμηθειών εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας αναμένεται να υπερβεί το 25%, με στόχο τόσο τη μεταφορά τεχνογνωσίας όσο και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας.

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