Μπαίνει στο χειρουργείο ο Ρόδρι με πρόβλημα στη μέση - Άγνωστο το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου λόγω σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει στη μέση, ενώ το πότε θα επιστρέψει στην ενεργό δράση παραμένει άγνωστο, όπως μεταδίδει το Athletic.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Ισπανίας που αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης του Μουντιάλ φαινόταν πως είχε αφήσει πίσω του τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλάνιζαν το προηγούμενο διάστημα, αφού αγωνίστηκε και στις οκτώ αναμετρήσεις της χώρας του, ωστόσο σύμφωνα με το έγκυρο μέσο πρόκειται να απουσιάσει ξανά από τα γήπεδα για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα.

Την ίδια ώρα το μέλλον του στο Έτιχαντ παραμένει αβέβαιο καθώς έχει έναν ακόμα χρόνο συμβολαίου, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί στενά με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον ίδιο να δηλώνει πως θα ήθελε να επιστρέψει στην Ισπανία κάποια στιγμή στη διάρκεια της καριέρας του.

Ο νικητής της χρυσής μπάλας το 2024 είχε υποστεί ρήξη χιαστού τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο τραυματισμός αυτός τον κράτησε εκτός αγωνιστικών χώρων σχεδόν για ολόκληρη τη σεζόν 2024-25, ενώ τα προβλήματα φυσικής κατάστασης συνεχίστηκαν και την περασμένη σεζόν, με προβλήματα στους οπίσθιους μηριαίους μυς και στη βουβωνική χώρα να τον περιορίζουν σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Χαρακτηριστικό είναι πως την περασμένη σεζόν, ήταν βασικός σε 17 από τους 38 αγώνες της Σίτι στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της Σίτι θα μείνει εκτός δράσης, ενώ η ομάδα του Μάντσεστερ ξεκινά τις υποχρεώσεις της στις 16 Αυγούστου για το Community Shield απέναντι στην Άρσεναλ.