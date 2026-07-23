Explainer: Τι προβλέπει η πυρηνική συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας και γιατί προκαλεί ανησυχία;

Snapshot Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία να αναπτύξει ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Η συμφωνία ανοίγει το ενδεχόμενο κατασκευής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Σαουδική Αραβία, μετά από κοινή μελέτη διάρκειας δύο ετών.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε περιφερειακή κούρσα εξοπλισμών και να αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρηνικών όπλων.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει το «χρυσό πρότυπο» επιτήρησης που εφαρμόστηκε σε άλλες χώρες, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και φαίνεται να έχει λιγότερη παρακολούθηση από τον ΔΟΑΕ.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ πιθανότατα θα εγκρίνει τη συμφωνία, παρά τις ανησυχίες των Δημοκρατικών για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια της Μέσης Ανατολής. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία που θα χρησιμοποιήσει την αμερικανική τεχνολογία και τεχνογνωσία για την εγκαθίδρυση ενός μη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος στη χώρα του Κόλπου, μια κίνηση που έχει προκαλέσει συναγερμό σε όλη τη Μέση Ανατολή και στους διαδρόμους εξουσίας στην Ουάσινγκτον. Μεγάλο μέρος της συμφωνίας παραμένει ασαφές, αλλά οι ανησυχίες επικεντρώνονται στο κατά πόσον η Σαουδική Αραβία θα έχει την ικανότητα να εμπλουτίζει ουράνιο εγχώρια και τι σημαίνει αυτό για την εξάπλωση των πυρηνικών.

Τι προβλέπει η πυρηνική συμφωνία;

Η 30ετής συμφωνία έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις «ενεργειακές ανάγκες» της πλούσιας σε πετρέλαιο Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. Σύμφωνα με το οικονομικό σχέδιο του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η Σαουδική Αραβία στοχεύει να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για να ενισχύσει έτσι τις πωλήσεις πετρελαίου, απελευθερώνοντας περισσότερες προμήθειες για εξαγωγή. Η συμφωνία θα δώσει στις αμερικανικές εταιρείες κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της πυρηνικής υποδομής της χώρας, ενώ θα στερούσε από ανταγωνιστές όπως η Κίνα και η Ρωσία μια βάση στη χώρα.

Η συμφωνία πιστεύεται ότι αξίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί τη συνέχεια ενός σχεδίου που είχε αρχικά σχεδιαστεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Αυτή η συμφωνία προέβλεπε τη συμφωνία των ΗΠΑ για πυρηνική συνεργασία με αντάλλαγμα τη σύναψη επίσημων δεσμών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ. Η προοπτική ομαλοποίησης των σχέσεων Ισραήλ-Ριάντ έχει εκτροχιαστεί από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον επακόλουθο μακροχρόνιο πόλεμο στη Γάζα. Η κυβέρνηση Τραμπ επέλεξε να προωθήσει τη συμφωνία χωρίς την ευρύτερη συμφωνία με το Ισραήλ.

Θα μπορέσει η Σαουδική Αραβία να εμπλουτίσει ουράνιο στο έδαφός της;

Η συμφωνία φέρεται να ανοίγει το δρόμο για την κατασκευή εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Σαουδική Αραβία, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από μια κοινή μελέτη ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας που θα καθορίσει ότι μια τέτοια εγκατάσταση είναι απαραίτητη. Η μελέτη θα διαρκέσει δύο χρόνια, αφήνοντας ενδεχομένως τον διάδοχο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με την απόφαση για το αν θα εγκρίνει την έγκριση του εγχώριου εμπλουτισμού στη Σαουδική Αραβία.

Πολλές χώρες με βιομηχανίες πυρηνικής ενέργειας δεν εμπλουτίζουν ουράνιο εγχώρια – μια διαδικασία που θεωρητικά θα μπορούσε να παράγει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού για πυρηνικά όπλα. Αντίθετα, βασίζονται στην εισαγωγή καυσίμου για αντιδραστήρες. Μέρος της δικαιολογίας των ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας είναι ότι η Ουάσινγκτον θα έχει την εποπτεία οποιουδήποτε εμπλουτισμένου ουρανίου και αναλωμένου καυσίμου από τους αντιδραστήρες, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βόμβας.

Γιατί είναι αμφιλεγόμενη η συμφωνία;

Οι ομάδες μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να ανοιξει στη Σαουδική Αραβία το δρόμο για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Το Ριάντ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα χρειαστεί πυρηνικό όπλο εάν ο περιφερειακός αντίπαλός του, το Ιράν, αποκτήσει το δικό του.

Οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος διεξάγεται εν μέρει για να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνική βόμβα ή να εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδο κατάλληλο για όπλα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απέρριψε τις ανησυχίες, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν πρόκειται να καταλήξουν σε καμία συμφωνία με καμία χώρα στον κόσμο που να οδηγεί σε κίνδυνο διάδοσης».

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας της κυβέρνησης Τραμπ υπογράφηκε παράλληλα με μια ξεχωριστή «διμερή συμφωνία διασφαλίσεων», η οποία, όπως ανέφερε, θα παρείχε επαρκή παρακολούθηση. Ωστόσο, οι ειδικοί έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η συμφωνία της Τετάρτης (22/7) δεν διαθέτει την εποπτεία και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα των προηγούμενων πυρηνικών συμφωνιών. Η Σαουδική Αραβία φέρεται να μην υπόκειται στην πιο αυστηρή παρακολούθηση από τον πυρηνικό επόπτη του ΟΗΕ, τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Το «Πρόσθετο Πρωτόκολλο» του ΔΟΑΕ έχει εφαρμοστεί από δεκάδες χώρες και ήταν μία από τις απαιτήσεις της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν επί Ομπάμα, από την οποία ο Τραμπ αποσύρθηκε το 2018. Περιλαμβάνει επιθεώρηση και επαλήθευση για να διασφαλιστεί ότι οι χώρες χρησιμοποιούν πυρηνικό υλικό αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.

Όταν οι ΗΠΑ σύναψαν παρόμοια συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα ΗΑΕ συμφώνησαν να μην επιδιώξουν εμπλουτισμό ή επεξεργασία χρησιμοποιημένου ατομικού καυσίμου, ένα μέτρο που έγινε γνωστό ως το «χρυσό πρότυπο» για τα έθνη που επιθυμούν ατομική ενέργεια. Η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας-ΗΠΑ φέρεται να μην περιλαμβάνει αυτό το «χρυσό πρότυπο».

Μπορεί να μπλοκαριστεί αυτή η συμφωνία;

Οι αντίπαλοι υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι η παροχή στη Σαουδική Αραβία ενός εγχώριου πυρηνικού προγράμματος θα πυροδοτήσει αγώνα δρόμου σε όλη τη Μέση Ανατολή για άλλες χώρες που θα επιδιώξουν παρόμοιες δυνατότητες. Το Ισραήλ - το οποίο είναι γνωστό ότι διαθέτει ένα μυστικό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων - φέρεται να έχει εκφράσει ανησυχίες ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ξεκινήσει μία περιφερειακή κούρσα εξοπλισμών.

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες. Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι δήλωσε ότι η συμφωνία θα «ξεκινήσει μια πυρηνική κούρσα στην περιοχή, αποθαρρύνοντας περαιτέρω το Ιράν από το να περιορίσει το δικό του πρόγραμμα». Ωστόσο, ο Μέρφι και οι συνάδελφοί του στο Κογκρέσο πιθανότατα θα δυσκολευτούν να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Η συμφωνία αναμένεται να υποβληθεί στο Κογκρέσο για έγκριση τις επόμενες ημέρες, αλλά για να μπλοκάρει τη συμφωνία, το Κογκρέσο θα πρέπει να εγκρίνει ένα κοινό ψήφισμα και να έχει πλειοψηφία δύο τρίτων για να παρακάμψει το βέτο του προέδρου.

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