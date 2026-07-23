Ο σχεδιαστής του νέου Xpeng L03 ήταν πριν στη Ferrari

Το νέο μοντέλο τοποθετείται κάτω από το G6 και αναμένεται να ενταχθεί στη γκάμα της εταιρείας στην Ελλάδα προς τα τέλη του 2026.

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