Ο σχεδιαστής του νέου Xpeng L03 ήταν πριν στη Ferrari
Η Xpeng παρουσίασε το νέο L03, ένα μεσαίο SUV κουπέ που θα διατίθεται στην Ευρώπη τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό όσο και σε έκδοση REEV με σύστημα επέκτασης αυτονομίας.
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Το νέο μοντέλο τοποθετείται κάτω από το G6 και αναμένεται να ενταχθεί στη γκάμα της εταιρείας στην Ελλάδα προς τα τέλη του 2026.
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