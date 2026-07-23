Διώρυγα Κορίνθου: Πώς θα μετατραπεί σε πόλο έλξης τουριστών από το 2027 – Τι προβλέπει το σχέδιο

Snapshot Το στρατηγικό πλάνο της ΑΕΔΙΚ προβλέπει μετατροπή της Διώρυγας Κορίνθου σε πολυθεματικό τουριστικό προορισμό με ολοχρονική λειτουργία από το 2027.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει παραχώρηση τριών εστιατορίων, ενός καφενείου και ενός μπαρ, ενώ η δεύτερη φάση στοχεύει στη δημιουργία θεάτρου, εμπορικών κέντρων και καταλυμάτων εντός 3-5 ετών.

Οι εργασίες αποκατάστασης των πρανών και λιμενικών έργων προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ εκτελούνται από την Άκτωρ, με ολοκλήρωση περίπου εντός 12 μηνών.

Μια ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο αναμένεται να μειώσει τον χρόνο αναμονής διέλευσης κατά 40% και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς κατά 20%.

Τα έσοδα από τη λειτουργία της διώρυγας προβλέπεται να φτάσουν τα 10 εκατ. ευρώ ετησίως μετά την πρώτη φάση, ενώ οι απώλειες εσόδων από το 2021 έως το 2025 εκτιμώνται σε περίπου 21 εκατ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Το σχέδιο αναβάθμισης της διώρυγας σε τουριστικό πόλο έλξης περιλαμβάνει δύο φάσεις: Η πρώτη με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα το 2027 προβλέπει δωδεκάμηνη λειτουργία (το 2021 έκλεισε και από το 2022 λειτουργεί μόνο σεζόν για 4-5 μήνες) ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται διαγωνισμοί για την παραχώρηση τριών εστιατορίων, ενός παραδοσιακού καφενείου κι ενός μπαρ, ώστε οι μισθωτές που θα τα αναλάβουν να τα ανοίξουν μέσα στον επόμενο χρόνο.

Η δεύτερη φάση με ορίζοντα 3 έως 5 ετών έχει στόχο τη δημιουργία και άλλων εγκαταστάσεων στο χώρο συνολικής έκτασης 180 στρεμμάτων που ανήκουν στην εταιρεία και εκτείνονται περιφερειακά των Ισθμίων και στην Ποσειδωνία, όπως θέατρο, ενδεχομένως εμπορικά κέντρα, καταλύματα και άλλα.

Όπως ανέφεραν ανώτατα διοικητικά στελέχη ήδη η διώρυγα παρέχει νέες υπηρεσίες, όπως είναι το κλείσιμο slot διέλευσης συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, βιντεοσκόπησης από drone, καθώς και δυνατότητα fast track διέλευσης.

Πιο ειδικά το πλάνο ανάπτυξης με ορίζοντα το 2027, βασίζεται σε έξι πυλώνες, αυτούς της γαστρονομίας, του πολιτισμού και της ιστορίας, της νυχτερινής εμπειρίας, της αναβάθμισης των δημόσιων χώρων, της περιήγησης και των εκδηλώσεων.

Θυμίζουμε πως ο λόγος που η Διώρυγα ήταν σχεδόν αδρανής για περίπου τρία χρόνια, αφού είχε διακοπεί η λειτουργία της από τις αρχές του 2021, ήταν οι καταπτώσεις από τα πρανή που καθιστούσαν επικίνδυνη τη διέλευση πλοίων. Η Διώρυγα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έμενε ανοιχτή μόνο το καλοκαίρι, καθώς το χειμώνα πραγματοποιούνταν εργασίες για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Τις εργασίες αποκατάστασης, προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ έχει αναλάβει από τον Δεκέμβριο του 2021 η Άκτωρ. Περιλαμβάνει την ελάφρυνση των πρανών, τη θωράκιση τους και το λιμενικό έργο. Το τελευταίο περιλαμβάνει την κατασκευή πασσαλότοιχου προστασίας/κρηπιδώματος, που έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 65%.

Θα ακολουθήσουν νέα έργα τεχνικής θωράκισης, με διάρκεια ολοκλήρωσης περίπου 12 μηνών.

Παρακολούθηση ναυσιπλοΐας σε πραγματικό χρόνο

Επίσης στο πλαίσιο δημοσιογραφικής ενημέρωσης, στελέχη της ΑΕΔΙΚ παρουσίασαν την ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης της κίνησης των σκαφών σε χάρτη real time γύρω από τη διώρυγα, χάρη στην οποία θα εντοπίζονται τα εμπορικά και τουριστικά πλοία που κινούνται στην περιοχή στα οποία θα δίνεται προσφορά για το κόστος διέλευσης ανάλογα των δρομολογίων τους. Μέσω της πλατφόρμας αυτής μπορεί να επιτευχθεί 40% μείωση του χρόνου αναμονής διέλευσης και 20% αύξηση του μεριδίου αγοράς. Ενδεικτικά το κόστος διέλευσης για ένα μικρό φουσκωτό είναι περίπου 150 ευρώ, ενώ για ένα κρουαζιερόπλοιο που θα χρειαστεί πλοηγό και ρυμούλκηση μπορεί να φτάσει και τα 7.500 ευρώ.

Με τις εργασίες ανάπλασης της πρώτης φάσης τα έσοδα από τη λειτουργία της διώρυγας εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, όταν το 2025 διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ., EBITDA 1,9 εκατομμύρια ευρώ και καθαρά κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Θανάση Μπίκα, CEO της ΑΕΔΙΚ, το 2026 οι διελεύσεις θα είναι αυξημένες κατά 12%, αλλά τα έσοδα θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα, αφού η Διώρυγα άνοιξε ένα μήνα αργότερα σε σχέση με πέρσι. Το 2022 ο τζίρος της Διώρυγας ήταν 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ήταν αρνητικό κατά 3,8 εκατομμύρια.

Οι απώλειες εσόδων από το 2021 έως το 2025 υπολογίζονται σε περίπου 21 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει ανοιχτός δανεισμός ύψους 4,5 εκατ. ευρώ. Η Διώρυγα απασχολεί σήμερα περίπου 50 άτομα μόνιμο και 25 άτομα εποχιακό προσωπικό, ενώ υπενθυμίζεται ότι το Υπερταμείο έχει κάνει λόγο στο πρόσφατο παρελθόν για στρατηγικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων, με στόχο και την προσέλκυση ιδιωτών.